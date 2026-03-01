กรมอุทยานฯ เผยความคืบหน้า ตั้งคณะกรรมการสอบการตาย “สีดอหูพับ” คาดสรุปผลใน 14 วัน

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แถลงความคืบหน้ากรณี “สีดอหูพับ” ช้างป่าล้มระหว่างเคลื่อนย้ายจากอุทยานแห่งชาติภูเวียงไปเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ยืนยันดำเนินการโปร่งใส ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง พร้อมดึงผู้เชี่ยวชาญภายนอกร่วมพิจารณา คาดสรุปผลภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนแถลงบทลงโทษและแนวทางยกระดับมาตรฐานดูแลช้างป่า
วันนี้ (1 มี.ค.) เพจ “กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช” ออกแถลงการณ์ชี้แจงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการตายของ “สีดอหูพับ” ช้างป่าที่ตายระหว่างการเคลื่อนย้ายเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 จากอุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย
กรมอุทยานฯ ระบุว่า ได้ตระหนักถึงความห่วงใยของประชาชน และให้ความสำคัญต่อสวัสดิภาพสัตว์ป่าเป็นอันดับแรก โดยได้ดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
ความคืบหน้าล่าสุด กรมอุทยานฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อสอบสวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบโครงการเคลื่อนย้ายช้างป่าในช่วงเกิดเหตุ ขณะนี้คณะกรรมการได้รวบรวมพยานหลักฐานและสรุปผลการสอบสวนเรียบร้อยแล้ว และได้นำเสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการกรมอุทยานแห่งชาติฯ เพื่อพิจารณาอย่างละเอียด
นอกจากนี้ ยังได้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการปัญหาช้างป่าจากภายนอก ทั้งด้านสัตวแพทย์และการดูแลสุขภาพช้าง จากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษา เพื่อให้ความเห็นประกอบผลสอบ รวมถึงเสนอแนะแนวทางปรับปรุงมาตรฐานการควบคุม ดูแล และเคลื่อนย้ายช้างป่าให้ปลอดภัยและเป็นไปตามหลักจริยธรรม
ทั้งนี้ กรมอุทยานฯ คาดว่าคณะกรรมการและคณะผู้ทรงคุณวุฒิจะสรุปความเห็นได้ภายใน 14 วัน หรือประมาณ 2 สัปดาห์จากนี้ หลังจากนั้นจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ เพื่อชี้แจงผลการสอบสวน บทลงโทษ (หากพบความบกพร่อง) และแนวทางยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองสัตว์ป่าต่อสาธารณชน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยืนยันว่าการดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างโปร่งใส ปราศจากการแทรกแซง และมุ่งรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนต่อภารกิจการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าของประเทศต่อไป