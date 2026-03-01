จีน-เกาหลีเหนือประณามเหตุสังหาร “คาเมเนอี” ชี้ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ อียูแอบดีใจ หวังคนอิหร่านมีเสรีภาพ

รมว.ต่างประเทศจีนยอมรับไม่ได้พร้อมประณามการสังหาร “คาเมเนอี” ชี้ผลักตะวันออกกลางเข้าสู่หุบเหวอันตราย จี้สหรัฐฯ-อิสราเอลหยุดปฏิบติการทันที ด้าน กต.เกาหลีเหนือจวกละเมิดอธิปไตยของรัฐ รุกรานผิดกฎหมาย ขณะอียูชี้เป็นจุดเปลี่ยน หวังคนอิหร่านมีเสรีภาพมากขึ้น
นานาประเทศทยอยแสดงท่าทีต่อข่าวการเสียชีวิตของ อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน ซึ่งถูกสังหารจากการโจมตีของสหรัฐฯ และอิสราเอลในกรุงเตหะรานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา รวมถึงการโจมตีตอบโต้ของอิหร่านในตะวันออกกลาง
รัฐมนตรีต่างประเทศจีน หวัง อี้ ระบุว่า การโจมตีอิหร่านโดยสหรัฐฯ และอิสราเอลเป็นเรื่อง “ไม่อาจยอมรับได้” พร้อมประณามว่าเป็น “การสังหารผู้นำของรัฐอธิปไตยอย่างโจ่งแจ้ง และเป็นการยุยงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง”
หวัง อี้ แสดงความกังวลอย่างยิ่งว่า “สถานการณ์ในตะวันออกกลางอาจถูกผลักเข้าสู่หุบเหวอันตราย” ระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์กับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย เซอร์เกย์ ลาฟรอฟ เมื่อวันอาทิตย์ ตามแถลงการณ์ของกระทรวงการต่างประเทศจีน
รัฐมนตรีต่างประเทศจีนยังระบุว่า การกระทำของสหรัฐฯ และอิสราเอล “ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและบรรทัดฐานพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ” พร้อมย้ำจุดยืนของจีนที่เรียกร้องให้ยุติปฏิบัติการทางทหารโดยทันที
ด้านสหภาพยุโรป หัวหน้านโยบายต่างประเทศของอียู คายา คัลลาส ระบุว่า การเสียชีวิตของคาเมเนอีถือเป็น “จุดเปลี่ยนสำคัญในประวัติศาสตร์ของอิหร่าน” โดยโพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X ว่า สหภาพยุโรปกำลังดำเนินการเพื่อหาแนวทางเชิงปฏิบัติในการลดระดับความตึงเครียด พร้อมระบุว่า “สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ยังไม่แน่นอน แต่ขณะนี้ได้เปิดเส้นทางสู่ ‘อิหร่านแบบใหม่’ ที่ประชาชนอาจมีเสรีภาพในการกำหนดอนาคตของตนเองมากขึ้น”
ขณะที่ เกาหลีเหนือ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการณ์เมื่อวันอาทิตย์ ระบุว่า การโจมตีอิหร่านของอิสราเอล และปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ ถือเป็น “การรุกรานที่ผิดกฎหมาย” และเป็นการละเมิดอธิปไตยของรัฐ ตามรายงานของสื่อทางการเกาหลีเหนือ