ปธน.อิหร่านประกาศ “ล้างแค้น” เป็นสิทธิและหน้าที่ของประเทศ ซัดพวกวายร้ายที่เลวที่สุดในโลกสังหาร “คาเมเนอี”

อิหร่านตั้งคณะผู้นำบริหารประเทศชั่วคราวแล้ว ด้านประธานาธิบดี “เปเซชเคียน” ระบุ “คาเมเนอี” ถูกสังหารด้วยน้ำมือของเหล่าวายร้ายที่ชั่วร้ายที่สุดในโลก ประกาศ การล้างแค้นเป็นสิทธิและหน้าที่ของประเทศ
อิหร่านจัดตั้งคณะผู้นำชั่วคราวเพื่อบริหารประเทศแล้ว ภายหลัง อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุด ถูกสังหาร
รัฐธรรมนูญอิหร่านกำหนดว่า หากผู้นำสูงสุดพ้นจากตำแหน่ง ให้จัดตั้งคณะผู้นำชั่วคราว ซึ่งประกอบด้วย ประธานาธิบดี ประธานฝ่ายตุลาการ และนักการศาสนาระดับสูงจากสภาผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญ (Guardian Council) เพื่อทำหน้าที่แทน จนกว่าสภาผู้เชี่ยวชาญจำนวน 88 คน จะเลือกผู้นำสูงสุดคนใหม่
คณะผู้นำดังกล่าวประกอบด้วย อยาตอลเลาะห์ อาลีเรซา อาราฟี วัย 67 ปี, ประธานาธิบดีอิหร่าน มาซูด เปเซชเคียน และ โกลาม-โฮสเซน โมห์เซนี-เอเจอี ประธานฝ่ายตุลาการ
อาราฟีเป็นนักการศาสนาที่มีบทบาทในสถาบันของรัฐมาอย่างยาวนาน และเคยเป็นที่ปรึกษาใกล้ชิดของคาเมเนอี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานสภาผู้เชี่ยวชาญ และเคยเป็นสมาชิกสภาผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญ ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบผู้สมัครรับเลือกตั้งและพิจารณากฎหมายที่ผ่านจากรัฐสภา
ด้านประธานาธิบดีอิหร่าน มาซูด เปเซชเคียน กล่าวว่า อิหร่านมองว่าการตอบโต้ต่อการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐฯ เป็น “สิทธิอันชอบธรรมและเป็นหน้าที่” ของประเทศ
ในแถลงการณ์ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของทางการอิหร่านเมื่อวันอาทิตย์ (1 มี.ค.) เปเซชเคียนระบุว่า ผู้นำสูงสุด อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ถูกสังหาร “ด้วยน้ำมือของเหล่าวายร้ายที่ชั่วร้ายที่สุดในโลก”
เขากล่าวว่า “สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านถือว่าการหลั่งเลือดและการล้างแค้นต่อผู้กระทำการและผู้บัญชาการที่อยู่เบื้องหลังอาชญากรรมทางประวัติศาสตร์ครั้งนี้ เป็นหน้าที่และสิทธิอันชอบธรรมของตน และจะปฏิบัติความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่นี้ด้วยพลังทั้งหมดที่มี”