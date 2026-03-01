การบินไทยทำการบินปกติ เส้นทางยุโรปเลี่ยงจุดปะทะ สุวรรณภูมิแนะเผื่อเวลา 3 ชั่วโมง

การบินไทยเผยให้บริการเที่ยวบินตามปกติในช่วงสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง เส้นทางยุโรปเลี่ยงไม่ผ่านน่านฟ้าที่มีเหตุปะทะ ด้านสนามบินสุวรรณภูมิแนะผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เผื่อเวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมง
วันนี้ (1 มี.ค. 2569) รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAi ระบุว่า ตามที่เกิดสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางนั้น เที่ยวบินของบริษัทฯ ยังคงให้บริการตามปกติ สำหรับเที่ยวบินในเส้นทางทวีปยุโรป บริษัทฯ ทำการบินในเส้นทางบินที่ไม่ผ่านน่านฟ้าของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม อาจส่งผลให้ระยะเวลาเที่ยวบินในเส้นทางทวีปยุโรปเพิ่มขึ้นเล็กน้อย บริษัทฯ จะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและความต่อเนื่องของการปฏิบัติการบิน สำหรับผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางสามารถติดตามข่าวสาร และตรวจสอบตารางการบินได้ที่ THAI Contact Center โทรศัพท์ 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง
ด้านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT ประกาศแจ้งผู้โดยสาร ระบุว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบระหว่างประเทศ อิสราเอล-อิหร่าน ขอความกรุณาผู้โดยสารติดตามข่าวสารจากสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด และวางแผนเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน
โดยเที่ยวบินขาออกระหว่างประเทศ ควรเดินทางถึงสนามบินล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ชั่วโมง
ส่วนเที่ยวบินขาออกภายในประเทศ ควรเดินทางถึงสนามบินล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือตรวจสอบสถานะเที่ยวบินได้ที่ AOT Contact Center โทร. 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง และขอความร่วมมือทุกคนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทาง
อนึ่ง ขณะนีัมีสายการบินที่ได้รับผลกระทบ 8 สายการบิน ได้แก่ EL AL Israel Airlines, Air Arabia, Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways, Gulf Air, Arkia Israel Inland Airlines และ Kuwait Airways โดยยกเลิกเที่ยวบินรวม 16 เที่ยวบิน ได้แก่ ขาออก 14 เที่ยวบิน และขาเข้า 2 เที่ยวบิน ล่าสุด สายการบิน World2Fly แจ้งยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มอีก 1 สายการบิน รวมทั้งสิ้น 32 เที่ยวบิน ได้แก่ ขาออก 16 เที่ยวบิน ขาเข้า 16 เที่ยวบิน