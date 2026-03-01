xs
อิหร่านแค้น “คาเมเนอี” ถูกสังหาร ประกาศแทงกลับกลางหัวใจสหรัฐฯ “ทรัมป์” ขู่คืน อย่าดีกว่า!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



ผู้นำอิหร่านลั่น สหรัฐฯ สังหาร “คาเมเนอี” เหมือนแทงหัวใจประชาชนอิหร่าน และจะแทงกลับเข้ากลางหัวใจเช่นกัน พร้อมประกาศโจมตีตอบโต้รุนแรงยิ่งขึ้น ด้าน “ทรัมป์” ขู่กลับ อย่าทำดีกว่า ไม่เช่นนั้นจะถล่มคืนหนักกว่าเดิมอย่างไม่เคยเห็นมาก่อน

ความคืบหน้าสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางภายหลังจาก อายาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน เสียชีวิตจากการโจมตีของสหรัฐอเมริกาและอิสราเอล ล่าสุด นายอาลี ลาริจานี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่าน ออกมาแถลงอย่างแข็งกร้าวว่าจะ “แทงสหรัฐฯ เข้ากลางหัวใจ” หลังจากการโจมตีของสหรัฐฯ ทำให้ผู้นำสูงสุดของอิหร่านเสียชีวิต

“ชาวอเมริกันได้แทงประชาชนชาวอิหร่านเข้ากลางหัวใจ และเราก็จะแทงพวกเขาเข้ากลางหัวใจเช่นกัน” อาลี ลาริจานี กล่าว


เขายังให้คำมั่นว่าจะตอบโต้สหรัฐฯ และอิสราเอลเพิ่มเติม โดยระบุว่า “ปฏิกิริยาตอบสนองจากกองกำลังติดอาวุธของเราจะรุนแรงยิ่งกว่านี้”

“พวกเขา (สหรัฐฯ และอิสราเอล) ต้องรู้ว่าไม่สามารถโจมตีแล้วหนีออกไปเฉยๆ ได้” ลาริจานีกล่าว

ลาริจานีถือเป็นผู้กำหนดนโยบายระดับสูงของอิหร่าน และเป็นที่ปรึกษาคนสำคัญของคาเมเนอี

เขาระบุว่า โครงสร้างการนำชั่วคราว ซึ่งประกอบด้วยประธานาธิบดีและประธานฝ่ายตุลาการ จะถูกจัดตั้งขึ้นในเร็วๆ นี้เพื่อดูแลการบริหารประเทศในช่วงเปลี่ยนผ่าน

ลาริจานียังกล่าวว่า อิหร่านได้ยืนยันกับผู้นำประเทศในภูมิภาคแล้วว่าอิหร่านไม่ได้ต้องการทำสงครามกับประเทศเหล่านั้น แต่จะยังคงโจมตีฐานทัพของสหรัฐฯ ในประเทศต่างๆ ในตะวันออกกลางแบบเฉพาะเจาะจงต่อไป

“ต้องทำให้ชัดเจนอย่างเด็ดขาดว่าชาวอเมริกันไม่สามารถข่มเหงรังแกประชาชนชาวอิหร่านได้” เขากล่าว


ทั้งนี้ นายลาริจานีเปิดเผยว่า จะมีการจัดตั้ง “คณะผู้นำชั่วคราว” ในวันอาทิตย์นี้ ตามรายงานของโทรทัศน์รัฐอิหร่าน

นอกจากนี้ สำนักข่าวโทรทัศน์ของรัฐอิหร่านรายงานในช่วงเช้าวันอาทิตย์ว่า นาย Mohammad Baqer Qalibaf ประธานสภาผู้แทนราษฎรอิหร่าน กล่าวพาดพิงถึงสหรัฐฯ และอิสราเอลว่า ทั้งสองฝ่ายได้ก้าวข้าม “เส้นแดง” และ “จะต้องชดใช้” ต่อการกระทำดังกล่าว พร้อมย้ำว่า อิหร่านจะเดินหน้าตามแนวทางของคาเมเนอีต่อไป

เขายังเตือนว่า กลุ่มแบ่งแยกดินแดนจะเผชิญกับการตอบโต้ที่รุนแรงหากพยายามดำเนินการใดๆ โดยกล่าวหาว่าสหรัฐฯ และอิสราเอลมีเป้าหมายจะปล้นสะดมและบ่อนทำลายความเป็นเอกภาพของอิหร่าน

ด้านนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ออกคำเตือนอิหร่านไม่ให้ดำเนินการโจมตีตอบโต้ โดยระบุผ่านโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ว่า หากอิหร่านยังคงตอบโต้ สหรัฐฯ จะใช้กำลังอย่างรุนแรงเข้าตอบสนอง

ทรัมป์ระบุในโพสต์บน Truth Social เมื่อวันอาทิตย์ว่า “อิหร่านเพิ่งประกาศว่าจะโจมตีอย่างหนักในวันนี้ หนักกว่าที่เคยโจมตีมาก่อน”

พร้อมย้ำด้วยถ้อยคำแข็งกร้าวว่า “พวกเขาไม่ควรทำเช่นนั้นเด็ดขาด เพราะหากทำ สหรัฐฯ จะโจมตีกลับด้วยกำลังที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อน!”

ถ้อยแถลงล่าสุดของประธานาธิบดีสหรัฐฯ มีขึ้นในช่วงที่อิหร่านเปิดฉากโจมตีระลอกใหม่ในหลายพื้นที่ของภูมิภาค และขู่ว่าจะดำเนินปฏิบัติการทางทหารที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ ภายหลังการเสียชีวิตของผู้นำสูงสุด

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันเสาร์ทรัมป์ส่งสัญญาณว่าการโจมตีต่ออิหร่านอาจดำเนินต่อเนื่องยาวนานหลายวัน



