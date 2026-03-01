สถานการณ์อิสราเอล-อิหร่าน กระทบ 8 สายการบิน 16 เที่ยวบิน สุวรรณภูมิเร่งช่วยเหลือผู้โดยสารตกค้าง

วันนี้ (1 มี.ค. 2569) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT รายงานว่า เมื่อคืนวันที่ 28 ก.พ. 2569 ได้ระดมเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบระหว่างประเทศอิสราเอล - อิหร่าน โดยมีสายการบินที่ได้รับผลกระทบ 8 สายการบิน ได้แก่ EL AL Israel Airlines, Air Arabia, Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways, Gulf Air, Arkia Israel Inland Airlines และ Kuwait Airways
โดยสายการบินได้ยกเลิกเที่ยวบินรวม 16 เที่ยวบิน แบ่งเป็น ขาออก 14 เที่ยวบิน ขาเข้า 2 เที่ยวบิน สำหรับเช้าวันนี้ เมื่อเวลา 06.48 น. สายการบิน World2Fly แจ้งยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มอีก 1 สายการบิน รวมทั้งสิ้น 32 เที่ยวบิน แบ่งเป็น ขาออก 16 เที่ยวบิน และขาเข้า 16 เที่ยวบิน
เพื่อบรรเทาผลกระทบและดูแลผู้โดยสารอย่างเหมาะสม ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวก พร้อมจัดเตรียมน้ำดื่มแจกจ่ายแก่ผู้โดยสารที่รอเช็กอิน และจัดพื้นที่รองรับให้เพียงพอ รวมถึงเพิ่มเก้าอี้พักคอยบริเวณชั้น 2 อาคารผู้โดยสารขาเข้า จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณประตู 1 และประตู 10 ตลอดจนประสานงานกับสายการบินอย่างใกล้ชิด เพื่อบริหารจัดการเที่ยวบินและดูแลผู้โดยสารให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เบื้องต้นสายการบินได้จัดหาที่พักให้แก่ผู้โดยสารที่ถูกยกเลิกเที่ยวบินตามความเหมาะสม ทำให้ไม่มีผู้โดยสารขาออกตกค้างอยู่ที่สนามบิน สำหรับผู้โดยสารที่มีแผนเดินทางไปยังประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางหรือพื้นที่ใกล้เคียง ขอให้ตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับสายการบินอย่างใกล้ชิด ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของสายการบิน เคาน์เตอร์สายการบิน หรือช่องทางติดต่อโดยตรงของสายการบิน และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center โทร. 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง