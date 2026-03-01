สิ้นผู้นำอิหร่าน! คาเมเนอีดับในสำนักงาน รัฐประกาศไว้ทุกข์ 40 วัน

สื่อของรัฐอิหร่านรายงานยืนยันว่า อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของประเทศ ได้เสียชีวิตลงจริง หลังจากการโจมตีของสหรัฐฯ และอิสราเอล
รายงานระบุว่า อิหร่านจะประกาศไว้ทุกข์ทั่วประเทศเป็นเวลา 40 วัน และกำหนดวันหยุดราชการ 7 วัน หลังจากคาเมเนอีถูกสังหารภายในสำนักงานของตนเอง ในช่วงเช้ามืดของวันเสาร์ที่ผ่านมา
ก่อนหน้านี้หลายชั่วโมง โดนัลด์ ทรัมป์ ได้โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ระบุว่า คาเมเนอีถูกสังหารจากการโจมตีร่วมกันของสหรัฐฯ และอิสราเอล ซึ่งพุ่งเป้าโจมตีอย่างน้อย 4 อาคารภายในคอมเพล็กซ์ที่พักของผู้นำสูงสุดในกรุงเตหะราน เมื่อเช้าวันเสาร์
ล่าสุด รายงานดังกล่าวได้รับการยืนยันจากสำนักข่าว Tasnim และ Fars แล้ว