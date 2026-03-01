เที่ยวบินไปดูไบ-โดฮายกเลิกระนาว สุวรรณภูมิ-ภูเก็ตแนะเช็กสถานะ

สนามบินสุวรรณภูมิและภูเก็ต แนะผู้โดยสารไปตะวันออกกลางเช็กสถานะเที่ยวบินก่อน เที่ยวบินไปดูไบ โดฮา หลายสายการบินยกเลิกระนาว
วันนี้ (1 มี.ค. 2569) เมื่อเวลา 00.01 น. รายงานข่าวแจ้งว่า จากสถานการณ์ที่สหรัฐอเมริกา และอิสราเอล เปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่าน ทำให้เกิดสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินเส้นทางตะวันออกกลาง จากการตรวจสอบข้อมูลผ่านแพลตฟอร์ม flightradar24.com พบว่า ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บางสายการบินแจ้งยกเลิกเที่ยวบิน เช่น สายการบินแอล อัล อิสราเอลแอร์ไลน์ (EI AI) เที่ยวบินที่ LY82 กรุงเทพฯ-เทลอาวีฟ ซึ่งมีกำหนดออกเดินทางเวลา 23.55 น. (วันที่ 28 ก.พ. 2569) ได้ยกเลิกเที่ยวบินดังกล่าว
เช่นเดียวกับ สายการบินเอมิเรตส์ (Emirates) เที่ยวบินที่ EK385 กรุงเทพฯ-ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งมีกำหนดออกเดินทางเวลา 01.05 น. คืนนี้ (1 มี.ค. 2569) ได้ยกเลิกเที่ยวบินเช่นกัน ทั้งที่ตามแผนจะใช้เครื่องบินทะเบียน A6-EUD ทำการบินจากฮ่องกงมายังกรุงเทพฯ และลงจอดที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อเวลา 22.54 น. ที่ผ่านมา รวมทั้งเที่ยวบินที่ EK377 กรุงเทพฯ-ดูไบ ซึ่งมีกำหนดออกเดินทางเวลา 02.00 น. ก็ยกเลิกเที่ยวบินไปด้วย โดยเป็นไปตามประกาศของสายการบิน ที่ระบุว่า ได้ระงับการให้บริการเที่ยวบินเข้าและออกจากดูไบเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการปิดน่านฟ้าในหลายพื้นที่ของภูมิภาค
นอกจากนี้ ยังมีสายการบินฝั่งตะวันออกกลางได้ยกเลิกเที่ยวบินอีกจำนวนหนึ่ง อาทิ สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ส (Qatar Airways) เที่ยวบินที่ QR837 กรุงเทพฯ-โดฮา ซึ่งมีกำหนดออกเดินทางเวลา 02.00 น. เที่ยวบินที่ QR827 กรุงเทพฯ-โดฮา ซึ่งมีกำหนดออกเดินทางเวลา 03.00 น., สายการบินอิติฮัดแอร์เวย์ส (Etihad Airways) เที่ยวบินที่ EY401 กรุงเทพฯ-อาบูดาบี ซึ่งมีกำหนดออกเดินทางเวลา 02.55 น., สายการบินคูเวตแอร์เวย์ส (Kuwait Airways) เที่ยวบินที่ KU414 กรุงเทพฯ-คูเวต ซึ่งมีกำหนดออกเดินทางเวลา 03.00 น. เป็นต้น
สำหรับการบินไทย ทุกเที่ยวบินยังคงออกเดินทางตามปกติ แต่กำหนดออกเดินทางช้าลงประมาณ 20 นาที ส่วนบางสายการบินเที่ยวบินล่าช้ากว่ากำหนด เช่น สายการบินเคนยาแอร์เวย์ส (Kenya Airways) เที่ยวบินที่ KQ887 กรุงเทพฯ-ไนโรบี กำหนดเวลาเดินทางใหม่จากเดิม 01.00 น. เป็น 05.40 น. ขณะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประกาศว่า ผู้โดยสารเส้นทางตะวันออกกลาง โปรดตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับสายการบินของท่าน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
ส่วนท่าอากาศยานภูเก็ต ประกาศว่า จากสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง อาจส่งผลให้บางเที่ยวบินมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบ คำแนะนำสำหรับผู้โดยสาร ได้แก่ ตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับสายการบินโดยตรง ติดตามประกาศจากสายการบินอย่างใกล้ชิด และเผื่อเวลาในการเดินทางมายังท่าอากาศยาน จากการตรวจสอบเที่ยวบินขาออกพบว่ามีเที่ยวบินที่ยกเลิก ได้แก่ สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK397 ภูเก็ต-ดูไบ ซึ่งมีกำหนดออกเดินทางเวลา 23.50 น. (วันที่ 28 ก.พ. 2569) ทั้งที่ตามแผนจะใช้เครื่องบินทะเบียน A6-ENU ทำการบินขากลับจากดูไบ, สายการบินเอทิฮัดแอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ EY415 ภูเก็ต-อาบูดาบี ซึ่งมีกำหนดออกเดินทางเวลา 03.10 น. เป็นต้น