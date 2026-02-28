มัดรวมล่าสุด สหรัฐฯ-ยิว ถล่มอิหร่าน “ทรัมป์” สั่งรบต่อเนื่องหลายวัน ปลุกโค่นระบอบ

สถานการณ์ล่าสุด สหรัฐฯ และอิสราเอลโจมตีอิหร่าน ฝ่ายอิสราเอลระบุว่าเป้าหมายของการโจมตีคือผู้นำสูงสุดของอิหร่าน ประธานาธิบดี และผู้บัญชาการกองทัพ ขณะที่แหล่งข่าวเปิดเผยว่า สหรัฐฯ มีแผนปฏิบัติการโจมตีต่อเนื่องหลายวัน
ด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในอิหร่าน โดยระบุว่าปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ เป็นการดำเนินการ “ครั้งใหญ่และยังคงดำเนินต่อเนื่อง” พร้อมเตือนว่าอาจมีชาวอเมริกันเสียชีวิต นอกจากนี้ เขายังเรียกร้องให้ชาวอิหร่าน “ลุกขึ้นยึดอำนาจรัฐบาลของตน”
ทางด้านอิหร่านได้เปิดฉากโจมตีตอบโต้ครั้งใหญ่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนต่ออิสราเอลและเป้าหมายของสหรัฐฯ ทั่วตะวันออกกลาง มีรายงานเหตุระเบิดในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาห์เรน และกาตาร์ รวมถึงในดูไบ โดยเที่ยวบินทั้งหมดขาเข้าและขาออกจากสนามบินถูกระงับ
ส่วนปฏิกิริยาทั่วโลก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เรียกสถานการณ์นี้ว่าเป็น “ช่วงเวลาประวัติศาสตร์” ของตะวันออกกลาง โดยระบุว่าผู้นำโลกไม่สามารถรักษาเสถียรภาพของภูมิภาคได้ ขณะที่ผู้นำบางประเทศพันธมิตรของสหรัฐฯ แสดงความกังวล และบางประเทศอาหรับประณามการตอบโต้ของอิหร่าน