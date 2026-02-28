Arts and Design ม.เอแบค จับมือ Peking University พัฒนาความร่วมมือด้านการเรียนการสอนและการวิจัยเชิงนวัตกรรมด้านศิลปะและการออกแบบ ด้วย AI

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท–เอก) สาขา Arts and Design มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (AU) ประกาศความร่วมมือทางวิชาการกับ Peking University (PKU) เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการเรียนการสอนและการวิจัยเชิงนวัตกรรมด้านศิลปะและการออกแบบ โดยบูรณาการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เข้ากับกระบวนการสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ โดยความร่วมมือครั้งนี้นำโดย ดร.อภิชาติ อินทรวิศิษฎ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท–เอก Arts and Design มีเป้าหมายสำคัญในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านศิลปะ การออกแบบ และเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและงานวิจัยให้สอดรับกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พร้อมผลักดันยุทธศาสตร์ Education–Technology–Culture Integration อย่างเป็นรูปธรรม
ดร.อภิชาติ อินทรวิศิษฎ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท–เอก Arts and Design มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (AU) กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการลงนามเชิงสัญลักษณ์ แต่เป็นการสร้างระบบการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม นักศึกษาจะได้สัมผัสกรณีศึกษาจริง เทคโนโลยีล้ำสมัย และแนวคิดการออกแบบที่ผสานศิลปะกับ AI อย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระดับนานาชาติ ทั้งในเชิงวิชาการและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
โดยกรอบความร่วมมือครอบคลุมการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การพัฒนารายวิชาและหลักสูตรที่ตอบโจทย์โลกธุรกิจและเทคโนโลยี การจัดเวิร์กช็อปและโครงการวิจัยข้ามสถาบัน ตลอดจนการสร้างผลงานศิลปะเชิงนวัตกรรมที่ใช้ AI เป็นเครื่องมือสำคัญในการคิด วิเคราะห์ และออกแบบ
สำหรับจุดเด่นสำคัญของความร่วมมือ เพื่อ การพัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการ AI ในทุกขั้นตอนของกระบวนการสร้างสรรค์, โอกาสในการทำวิจัยและสร้างผลงานร่วมกับเครือข่ายนักวิชาการระดับนานาชาติ
, การเรียนการสอนที่เชื่อมโยงทฤษฎี ศิลปะเชิงปฏิบัติ และเทคโนโลยีขั้นสูง และการเตรียมความพร้อมบัณฑิตให้ตอบโจทย์ตลาดงานและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระดับโลก
ซึ่งความร่วมมือระหว่างหลักสูตร Arts and Design กับ Peking University (PKU) นับเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงศิลปะ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระดับสากล สอดรับกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (AU) ในการเป็นพื้นที่แห่งนวัตกรรมที่เชื่อมโลกศิลปะ วัฒนธรรม และเทคโนโลยี พร้อมขับเคลื่อนบทบาทสู่การเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมการศึกษาในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน
รายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตรปริญญาโท–เอก Arts and Design เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งชาวไทยและนานาชาติเรียนเป็นภาษาอังกฤษรูปแบบการเรียน Hybrid และ Studio-Based Learning มุ่งเน้นงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนา Portfolio ระดับสากล และการบูรณาการ AI ในกระบวนการออกแบบเปิดรับสมัครตลอดปีการศึกษา
สามารถสอบถามคุณสมบัติผู้สมัคร ทุนการศึกษา และกำหนดการเปิดภาคเรียนได้ที่
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
โทร. (662) 7832222 ต่อ 1360–61
มือถือ: 081-375-1555 | 081-815-1237
LINE Official: @abacgrad
เว็บไซต์: www.grad.au.edu
อีเมล: grad@au.edu