อย่าปล่อยให้ล่มสลาย! 'หมอจิรรุจน์' ยกเคสเด็กวิกฤต เตือนสติ ถ้าระบบประกันสุขภาพพัง คนไทยต้อง 'ขายบ้านขายนารักษาโรค'

'ต้องขายบ้านขายนา รักษาโรค' วลีแห่งความเจ็บปวดในอดีตที่อาจกลับมาเป็นฝันร้ายของคนไทยอีกครั้ง หาก 'ระบบประกันสุขภาพ' มีอันต้องล่มสลาย! ล่าสุด นพ.จิรรุจน์ ชมเชย กุมารแพทย์ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้ออกมาโพสต์เตือนสติสังคม พร้อมยกเคสผู้ป่วยเด็กวิกฤตที่ต้องระดมทีมแพทย์ถึง 8 ชีวิตและใช้เครื่องพยุงชีพขั้นสูง (ECMO) ชี้ชัดหากไร้ซึ่งสิทธิการรักษาพยาบาล ครอบครัวนี้อาจต้องสิ้นเนื้อประดาตัว วอนทุกฝ่ายช่วยกันปกป้องฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยต่อลมหายใจให้ผู้คนนี้ไว้ให้ได้
เมื่อวันที่ 27 ก.พ. นพ.จิรรุจน์ ชมเชย กุมารแพทย์เชี่ยวชาญโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ประจำกลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ออกมาโพสต์ข้อความเน้นย้ำถึงความสำคัญของระบบประกันสุขภาพไทย โดยคุณหมอได้ยกเคสผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลันและต้องใช้เครื่องพยุงชีพขั้นสูง (ECMO) ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ระบบประกันสุขภาพคือสิ่งที่ทำให้เด็กกลุ่มนี้และผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่นๆ มีโอกาสรอดชีวิตและได้กลับไปอยู่กับครอบครัว
หากระบบประกันสุขภาพล่มสลาย ภาพในอดีตที่คนต้องสิ้นเนื้อประดาตัวเพื่อจ่ายค่ารักษาพยาบาลราคาแพงจะกลับมาอีกครั้ง เพราะโรคภัยไข้เจ็บเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ว่าจะเกิดกับใครหรือเมื่อไหร่ คุณหมอขอร้องให้ทุกฝ่ายช่วยกันรักษาระบบประกันสุขภาพนี้ไว้ให้ดี อย่าให้มีเหตุต้องพังทลายลง
ก่อนจะทิ้งท้ายด้วยการขอบคุณทีมแพทย์ เคสนี้ใช้หมอถึง 8 ท่าน พยาบาล และผู้บริหารโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ที่สนับสนุนการรักษาอย่างเต็มศักยภาพ ไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกจะเป็นอย่างไร หรือค่าบริการทางการแพทย์จะถูกแค่ไหนก็ตาม