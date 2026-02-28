"เขมรจบแล้ว!" นิติภูมิ ฟันธงวิกฤตทุนเทาทำพิษ สั่งสมปมฟอกเงินจนฝีแตก ชี้ตระกูล 'ฮุน' หมดราศีเวทีโลก

'นิติภูมิ นวรัตน์' นักวิชาการด้านต่างประเทศชื่อดัง ออกมาวิเคราะห์เจาะลึกถึงวิกฤตขั้นสุดของกัมพูชา ชี้ชัดประเทศกำลังเดินมาถึงจุดจบจากพิษ 'ทุนสีเทา' และขบวนการฟอกเงินข้ามชาติ ที่ลุกลามจนสถาบันการเงินพังทลาย เกิดปรากฏการณ์คนแห่ถอนเงิน (Bank Run) เผยเป็นผลจากการที่มหาอำนาจโลกจับมือกันกวาดล้างอาชญากรรมไซเบอร์ ส่งผลให้ภาพลักษณ์คณะผู้นำตกต่ำสุดขีดบนเวทีโลก พร้อมเตือนบุคคลสำคัญในอาเซียนที่เคยเอี่ยวเครือข่ายนี้ เตรียมรับแรงกระแทก
เมื่อวันที่ 27 ก.พ. ร.ต.อ.นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย หรือ นิติภูมิ นวรัตน์ นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศ ได้ออกมาโพสต์ข้อความ วิเคราะห์ถึงวิกฤตความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเมืองขั้นรุนแรงของกัมพูชา ที่กำลังส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของประเทศอย่างหนัก โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"เขมรจบแล้วจริงๆ
นิติการุณย์
มิ่งรุจิราลัย
สิ่งที่มั่นคงที่สุด ถึงคราวจะล้ม ก็ล้มง่ายที่สุด อาจจะล้มภายในเวลาคืนเดียว
เรื่องนี้ต้องระวังครับ
ตัวอย่างเด่นชัดที่สุดก็คือธนาคารปรินซ์หรือ Prince Bank ในกัมพูชา
ที่ไปผูกกับนายเฉิน จื้อ ซึ่งในอดีตเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงดีและมีอิทธิพลสูงในเขมร
สหรัฐและอังกฤษเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
เมื่อได้ข้อมูลครบก็ประกาศคว่ำบาตรธนาคารปรินซ์ข้อหาฟอกเงิน เครือข่ายหลอกลวงออนไลน์ อาชญากรรมไซเบอร์ ฯลฯ
สิ่งที่ตามมาหลังจากที่สหรัฐและอังกฤษฉีกหน้ากากนายเฉิน จื้อ ให้เห็นหน้าแท้
ก็เกิดปรากฏการณ์ Bank Run คนเขมรเข้าไปยืนต่อคิวยาวเลื้อยเฟื้อยเพื่อถอนเงิน
ภาพนี้ทำให้นักลงทุนหนี ธนาคารต่างชาติหยุดธุรกรรม เงินไหลออกเร็วมาก สภาพคล่องตึงตัว เกิดวิกฤตการเงินครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่ง
ไม่ใช่เฉพาะในเขมร แต่ในอาเซียนเลยทีเดียว
บั้นปลายท้ายที่สุด สมเด็จฮุน เซนและนายกฯ ฮุน มาเน็ต อุ้มไม่ไหว ก็ต้องส่งตัวนายเฉิน จื้อไปจีน
การสดับตรับฟังการสอบสวนนายเฉิน จื้อของรัฐบาลจีน คนในอาเซียนไม่ค่อยทราบอะไร
อยากได้ข้อมูลเหล่านี้ต้องฟังจากพวกรัสเซียที่สนิทกับรัฐบาลจีน
ผมเชื่อว่าต่อไปในอนาคต บุคคลสำคัญในไทยและอาเซียนจำนวนไม่น้อยอาจจะประสบกับหายนภัย
ที่ในอดีตเคยเข้าไปเกี่ยวดองหนองยุ่งกับนายเฉิน จื้อ
กรรมที่เคยทำกันไว้ในหนหลัง ยังไงก็หนีไม่พ้น นอกจากไปเกิดใหม่
ตอนนี้คุณอาจจะมีอำนาจวาสนา เป็นระดับคณะผู้นำประเทศของประเทศเพื่อนบ้านเขมร
แต่ผมคิดว่าเครือข่ายความยุติธรรมระดับโลกจะไม่เอาพวกท่านไว้
เพียงแต่ว่า จะเปิดอย่างฉับพลันทันทีแบบเดียวกับที่ทำกับนายเฉิน จื้อ
หรือค่อยๆ เปิด ค่อยๆ ตัดอิทธิพลและบารมีของพวกท่านไปทีละเล็กทีละน้อยเพื่อให้โลกนี้สะอาดขึ้น
เท่าที่ฟังจากฝ่ายรัสเซีย การทำความสะอาดโลกไม่ได้ทำเฉพาะซีกรัสเซีย จีน หรือกลุ่มบริกส์
แต่เป็นเรื่องเห็นพ้องต้องกันทั้งในซีกบริกส์และในซีกตะวันตกอย่างสหรัฐ อังกฤษ และสหภาพยุโรป
ส่วนประเทศที่พวกท่านบริหารก็จะพลอยเสียศูนย์
และคนที่อยู่เบื้องหลังซึ่งคอยสนับสนุนท่านพลอยแย่ไปด้วย
ยุคของเอไอ และต่อไปจะเป็นเอจีไอ สิ่งที่เคยหมกเม็ดปิดบังจะเปิดออกมา
อย่างเดียวกับคดีของนายเจฟฟรีย์ เอปสตีน ของสหรัฐ
ซึ่งตอนนี้ทำให้อดีตเจ้าชายแอนดรูว์แห่งราชวงศ์อังกฤษ
และผู้นำทั้งการเมือง ราชการ และธุรกิจในสหรัฐและยุโรปต้องทยอยมารับกรรม
ทั้งที่เรื่องเกิดมาน่าจะถึง 20 ปีแล้ว
23 กุมภาพันธ์ 2026 ธนาคารแห่งชาติเขมรหรือธนาคารกลางของเขมรมีคำสั่งห้ามแพนด้า คอมเมอร์เชียล แบงก์ ของกัมพูชาดำเนินกิจกรรมใหม่ๆ
รวมทั้งห้ามรับฝากเงินและออกสินเชื่อ
ที่น่าตกใจก็คือมีการแนะนำให้ผู้ฝากเงินเตรียมเอกสารสำหรับถอนเงินจากธนาคารแห่งนี้
ผมเชื่อว่าจะก่อให้เกิด Bank Run อีกครั้งหนึ่งในเขมร
ส่วนผู้กู้ รัฐบาลเขมรยังให้ปฏิบัติตามภาระผูกพันตามปกติ
องค์กรโลกเคยมีการเตือนรัฐบาลเขมรหลายครั้ง ให้เข้มงวดกวดขันเรื่องสแกมเมอร์ อาชญากรรมไซเบอร์ การฟอกเงิน เครือข่ายหลอกลวง
ที่เกี่ยวพันกับอสังหาริมทรัพย์ คาสิโน สายการบิน การเงิน ธนาคาร ฯลฯ
แต่รัฐบาลเขมรไม่ฟัง ปล่อยปละละเลยจนฝีแตก
คนบนโลกมีทัศนคติลบต่อราชวงศ์เขมร คณะผู้นำเขมร และต่อประเทศเขมรโดยรวม
ถ้าท่านตามข่าวและดูคลิปการเดินทางของนายกฯ เขมร ในการเดินทางไปประชุมตามที่ต่างๆ เริ่มปรากฏตัวอย่างไม่มีสง่าราศี
ไม่มีใครอยากสนทนาด้วย ไม่มีใครอยากคบหาสมาคม
เป็นถึงผู้นำประเทศ แต่พอไปยืนรวมกลุ่มกับผู้นำประเทศอื่นๆ ราศีของผู้นำเขมรไม่มี
หน้าตาหมองคล้ำ ยืนก้มหน้า เหมือนกับน้อยใจในโชควาสนาตัวเอง ที่ไม่มีผู้นำจากประเทศอื่นมาสุงสิงหรือเข้ามาคุยด้วย
เมื่อเอ่ยถึงเขมรและผู้นำเขมรในการประชุมกับเครือข่ายนักเขียนและสื่อมวลชนที่มาจากประเทศต่างๆ
ทุกคนเอ่ยตรงกันว่า เขมรจบแล้ว
ผู้นำชุดนี้อยู่ไปก็ถูลู่ถูกัง
มีนักเขียนที่มีชื่อเสียงหลายคนถามถึงทรัพยากรมนุษย์ที่พอจะขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศแทนพวกตระกูลฮุน
ทุกคนส่ายหัว บอกว่า ‘ไม่มี’"