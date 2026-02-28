ร้านทองแจ้งด่วนงดการซื้อขายออนไลน์ หลังสงครามอิหร่านปะทุ!

MGR Online - "ฮั่วเซ่งเฮง" ประกาศด่วนงดการซื้อขายทองคำผ่านระบบออนไลน์ หลังอิสราเอล-สหรัฐฯ ถล่มอิหร่าน เหตุราคาผันผวนสูง ตลาดต่างประเทศปิดทำการ ไม่มีราคาอ้างอิง เปิดให้บริการอีกครั้งวันจันทร์ (2 มี.ค.)
หลังจากที่ช่วงเที่ยงวันนี้ (28 ก.พ. 69) ตามเวลาในประเทศไทย อิสราเอล และสหรัฐฯ ได้เปิดฉากโจมตีอิหร่านในปฏิบัติการเอปิก ฟิวรี (Operation Epic Fury) ซึ่งคาดว่าจะกินเวลาหลายวัน เมื่อเวลา 15.23น. ที่ผ่านมา เฟซบุ๊ก HSHsocial ฮั่วเซ่งเฮง ของกลุ่มฮั่วเซ่งเฮง ผู้ค้าทองคำรายใหญ่ของประเทศไทยได้ประกาศงดการซื้อขายทองคำผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์ส่งผลให้ราคาทองคำมีความผันผวนสูง
"เนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งและการเริ่มเปิดฉากโจมตีระหว่าง อิสราเอลและอิหร่าน ส่งผลให้ราคาทองคำมีความผันผวนสูง และช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ตลาดซื้อ-ขายทองคำต่างประเทศปิดทำการ ทำให้ไม่มีราคาอ้างอิงที่ชัดเจน บริษัทฯ จึงของดให้บริการระบบซื้อ-ขายออนไลน์ และทองคำแท่งทุกชนิดเป็นการชั่วคราว บริษัทฯ จะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2569" ฮั่วเซ่งเฮงระบุ
ขณะที่ราคาทองคำล่าสุดอ้างอิงตามประกาศสมาคมค้าทองคำเมื่อเวลา 9.02น. วันนี้ (28 ก.พ.) พบว่า ทองคำแท่ง 96.5% ราคารับซื้ออยู่ที่ 77,400 บาท ราคาขายออก อยู่ที่ 77,600 บาท ส่วน ทองคำรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 75,845.48 บาท และ ราคาขายออก 78,400 บาท