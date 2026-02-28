ชาวบ้านพบ "สมเสร็จ" โผล่หาผลไม้กินกลางหมู่บ้านแนวรอยต่อป่าเขาวังพา เจ้าหน้าที่รุดคุ้มกันกลัวโดนรุมทำร้าย

ชาวบ้านคลองหอยโข่ง จ.สงขลา ตื่นตาพบสัตว์ป่าสงวนตัวเต็มวัย ออกหากินใกล้กระท่อมที่พักยามดึก ด้านกรมอุทยานฯ สั่งยกระดับลาดตระเวนเข้ม ติดกล้องดักถ่ายเฝ้าระวังความปลอดภัย หวั่นสุนัขรุมทำร้าย พร้อมชี้เป็นสัญญาณบวกสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของป่าโตนงาช้าง
เมื่อวันที่ 27 ก.พ. นายสัจรินทร์ ศรีเสน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) เปิดเผยว่าได้รับแจ้งการพบเห็น "สมเสร็จ" (Tapir) ซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนหายากตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ออกหากินนอกเขตพื้นที่อนุรักษ์บริเวณแนวรอยต่อป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาวังพา ท้องที่หมู่ 5 ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
เหตุการณ์ดังกล่าว นายประสิทธิ์ สถิรวณิชย์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง รายงานว่า เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เมื่อชาวบ้านในหมู่บ้านทับช้างพบสมเสร็จตัวเต็มวัยไม่ทราบเพศ ลงมาหากินผลจำปาดะบริเวณกระท่อมที่พักอาศัย จึงได้บันทึกภาพและวิดีโอไว้เป็นหลักฐาน พร้อมประสานนายสมศักดิ์ พูลสวัสดิ์ หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าคลองจำไหร ทราบทันที เนื่องจากเกรงว่าสัตว์ป่าสงวนตัวดังกล่าวจะถูกคนหรือสุนัขในพื้นที่รุมทำร้าย
ภายหลังรับแจ้งเหตุ จึงได้สั่งการให้นายประสิทธิ์ สถิรวณิชย์ ยกระดับมาตรการคุ้มครองสัตว์ป่าสงวนทันที โดยส่งเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าคลองจำไหรสนธิกำลังร่วมกับหน่วยพิทักษ์ป่าผาดำ เข้าปฏิบัติการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol) เพื่อติดตามตรวจสอบร่องรอยการอาศัยและเส้นทางการหากินอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งดำเนินการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่า (Camera Trap) ในจุดที่คาดว่าสมเสร็จจะเข้ามายังแหล่งน้ำและแหล่งอาหาร เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัย
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ทำความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงช่วยกันสอดส่องดูแล ไม่ให้มีการทำอันตรายแก่สัตว์ป่าสงวนที่ลงมาหากินในพื้นที่ทำกิน พร้อมขอความร่วมมือให้แจ้งข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ทันทีหากพบเห็นสัตว์ป่าสงวนชนิดอื่นเพิ่มเติม เพื่อรวบรวมข้อมูลประชากรสัตว์ป่าและใช้วางแผนการจัดการพื้นที่อนุรักษ์ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้างในระยะยาวต่อไป ซึ่งการพบเห็นครั้งนี้ถือเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความร่วมมืออันดีระหว่างเจ้าหน้าที่กับชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ