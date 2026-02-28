xs
xsm
sm
md
lg

ตะลุยบุญ–ตะลุยกิน! เที่ยวงานวัดอินทรวิหาร 10 วัน 10 คืน ชิมฟรีกาแฟโบราณ “มังกรบิน” หอมกรุ่นกลางบางขุนพรหม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พระโสภณธรรมวงศ์ (เจ้าคุณน้อย) เจ้าอาวาส วัดอินทรวิหาร (บางขุนพรหม) พระอารามหลวง ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานประจำปีวัดอินทรวิหาร ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 1–10 มีนาคม 2569 รวม 10 วัน 10 คืนเต็มอิ่ม ทั้งสายบุญและสายกินต้องห้ามพลาด

ไฮไลต์สุดพิเศษปีนี้ “เสี่ยหนุ่ย” เอนดก กิตตขจรเกียร นำกาแฟโบราณตรามังกรบินมาแจกฟรีทุกวันตลอดงาน ให้คอกาแฟได้ลิ้มรสความหอมเข้มข้นแบบต้นตำรับ จิบกาแฟร้อนๆ เคล้าบรรยากาศงานวัดยามค่ำคืน เพิ่มความครึกครื้นและอบอุ่นใจไปพร้อมกัน

ภายในงานอิ่มบุญกับการนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ปิดทององค์หลวงพ่อโต (พระศรีอริยเมตไตรย) พระพุทธรูปองค์ใหญ่คู่บางขุนพรหม ร่วมทำบุญบ่อน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวเนื่องกับ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) พร้อมพิธีสวดนพเคราะห์เสริมดวงชะตา และขอพรองค์โสฬสพรหม 5 พักตร์ 16 กร สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญภายในวัด

นอกจากอิ่มบุญ ยังอิ่มอร่อยกับร้านอาหารเจ้าดัง สตรีทฟู้ดหลากหลายเมนู ร้านค้าชุมชน สินค้าอุปโภคบริโภคครบครัน และเครื่องเล่นสวนสนุกสำหรับครอบครัว ให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้สนุกกันเต็มที่

งานเดียวครบทั้งบุญ บันเทิง และของอร่อย แถมได้จิบกาแฟโบราณ “มังกรบิน” ฟรีทุกวัน ท่ามกลางบรรยากาศงานวัดสุดคลาสสิกใจกลางบางขุนพรหม 1–10 มีนาคมนี้ แล้วพบกันที่วัดอินทรวิหาร


ตะลุยบุญ–ตะลุยกิน! เที่ยวงานวัดอินทรวิหาร 10 วัน 10 คืน ชิมฟรีกาแฟโบราณ “มังกรบิน” หอมกรุ่นกลางบางขุนพรหม
ตะลุยบุญ–ตะลุยกิน! เที่ยวงานวัดอินทรวิหาร 10 วัน 10 คืน ชิมฟรีกาแฟโบราณ “มังกรบิน” หอมกรุ่นกลางบางขุนพรหม