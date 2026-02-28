ตะลุยบุญ–ตะลุยกิน! เที่ยวงานวัดอินทรวิหาร 10 วัน 10 คืน ชิมฟรีกาแฟโบราณ “มังกรบิน” หอมกรุ่นกลางบางขุนพรหม

พระโสภณธรรมวงศ์ (เจ้าคุณน้อย) เจ้าอาวาส วัดอินทรวิหาร (บางขุนพรหม) พระอารามหลวง ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานประจำปีวัดอินทรวิหาร ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 1–10 มีนาคม 2569 รวม 10 วัน 10 คืนเต็มอิ่ม ทั้งสายบุญและสายกินต้องห้ามพลาด
ไฮไลต์สุดพิเศษปีนี้ “เสี่ยหนุ่ย” เอนดก กิตตขจรเกียร นำกาแฟโบราณตรามังกรบินมาแจกฟรีทุกวันตลอดงาน ให้คอกาแฟได้ลิ้มรสความหอมเข้มข้นแบบต้นตำรับ จิบกาแฟร้อนๆ เคล้าบรรยากาศงานวัดยามค่ำคืน เพิ่มความครึกครื้นและอบอุ่นใจไปพร้อมกัน
ภายในงานอิ่มบุญกับการนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ปิดทององค์หลวงพ่อโต (พระศรีอริยเมตไตรย) พระพุทธรูปองค์ใหญ่คู่บางขุนพรหม ร่วมทำบุญบ่อน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวเนื่องกับ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) พร้อมพิธีสวดนพเคราะห์เสริมดวงชะตา และขอพรองค์โสฬสพรหม 5 พักตร์ 16 กร สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญภายในวัด
นอกจากอิ่มบุญ ยังอิ่มอร่อยกับร้านอาหารเจ้าดัง สตรีทฟู้ดหลากหลายเมนู ร้านค้าชุมชน สินค้าอุปโภคบริโภคครบครัน และเครื่องเล่นสวนสนุกสำหรับครอบครัว ให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้สนุกกันเต็มที่
งานเดียวครบทั้งบุญ บันเทิง และของอร่อย แถมได้จิบกาแฟโบราณ “มังกรบิน” ฟรีทุกวัน ท่ามกลางบรรยากาศงานวัดสุดคลาสสิกใจกลางบางขุนพรหม 1–10 มีนาคมนี้ แล้วพบกันที่วัดอินทรวิหาร