'หมอออ' เล่าอดีตระทึก! โดนแพทยสภาสอบจริยธรรมปมขายวิตามิน ยอมรับพลาดเพราะไม่รู้ แต่ไม่เคยคิดเลิกเป็นหมอ

ท่ามกลางกระแสร้อนแรงกรณี 'หมอของขวัญ' ประกาศคืนใบประกอบวิชาชีพ ล่าสุด 'หมอออ' (พญ.กรพินธุ์ รัตนสัจธรรม) สูตินรีแพทย์และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ได้ออกมาเปิดเผยประสบการณ์ตรงที่เคยถูกแพทยสภาสอบสวนจริยธรรมปมโพสต์ขายวิตามินเมื่อปีครึ่งที่ผ่านมา เจ้าตัวเผยบทเรียนจากความไม่รู้กฎระเบียบ ยอมรับผิดและแก้ไขทันที พร้อมย้ำจุดยืนหนักแน่นว่า แม้เหตุการณ์นั้นจะเครียดจัด แต่ไม่เคยคิดทิ้งเสื้อกาวน์ เพราะยังรักอาชีพหมอและอยากดูแลคนไข้ต่อไป
จากกรณี พญ.ของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์ หรือ "หมอของขวัญ" ได้โพสต์ผ่านเพจ "Doctorkatekate" ประกาศคืนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ใบ ว.) ต่อแพทยสภา ปิดฉากการเป็นสมาชิกนานกว่า 20 ปี โดยให้เหตุผลหลักคือความไม่เห็นด้วยในการปกครองที่ใช้ "ดุลยพินิจ" และ "ระบบพวกพ้อง" ภายในองค์กร
ล่าสุด เมื่อวันที่ 27 ก.พ. หมอออ หรือ พญ.กรพินธุ์ รัตนสัจธรรม สูตินรีแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งนรีเวชวิทยาและการผ่าตัดผ่านกล้อง และเป็น Influencer ด้านสุขภาพผู้หญิง ออกมาโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว "Doctor AU ออ , Woman expert" เล่าประสบการณ์ที่เคยถูกแพทยสภาสอบสวนจริยธรรมเมื่อราวปีครึ่งที่ผ่านมา จากกรณีการโพสต์ขายวิตามินของตนเองบนเพจ โดยเจ้าตัวเผยว่า ทำไปเพราะความตั้งใจอยากให้คนรู้จักผลิตภัณฑ์ดีๆ ที่เลือกสรรมา โดยไม่ทราบกฎระเบียบว่าวิตามินถือเป็นอาหารเสริมที่เข้าข่ายข้อห้าม ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"หมอเคยโดน สอบสวนจริยธรรม ครั้งนึงค่ะ จากกรณี “โพสต์ ขายวิตามินตัวเอง” ในเพจนี้ เมื่อประมาณปีครึ่งที่ผ่านมา
ใจตอนนั้นคิดแค่ว่า ตั้งใจทำและเลือกเฟ้นวิตามินสารสกัดมาอย่างดี ถ้าไม่โพสต์ที่เพจนี้ ใครจะได้ประโยชน์ ได้รู้จักวิตามินที่ชั้นทำ!!
ในสมองตอนนั้น ไม่รู้แม้กระทั่งว่า “วิตามิน” ที่ทำ เรียกว่าเป็น ”อาหารเสริม” ด้วยเหรอ? อินโนเซนซ์มากกกก เด็กมากกกกกกก ใครจะคิดว่าบ้าเหรอ ใช่ค่ะ หมอไม่รู้จริงๆ😂
และก็ไม่มีความตั้งใจ ใช้ความเป็นหมอในการขาย
ที่ใช้รูปตัวเองโพสต์ เพราะฉันก็หน้าตาโอเค🤣 ใช้รูปชั้นแหละ จะได้ไม่ต้องเปลืองเสียเงินจ้างใคร🤣
ไม่เคยใช้รูปใส่เสื้อกาวน์ เสื้อสครับ หรือใช้ชื่อพญ.กรพินธุ์ ในการโพสต์ขาย ตอนนั้นเปลี่ยนชื่อเพจด้วยซ้ำ เอาคำว่าDoctorออก
แต่เมื่อได้รับจดหมาย สอบสวนจากแพทยสภา 2 ฉบับ ก็ชี้แจงไปตามที่พิมพ์ด้านบน และ เมื่อรู้ว่าทำไม่ถูกต้องจริงตามกฏ (ชั้นเพิ่งรู้!!) ก็ยอมรับผิด ไม่เคยโพสต์เกี่ยวกับวิตามินตัวเองที่เพจนี้อีก แพทยสภาก็ตักเตือน🙏♥️
แต่……ไม่เคยคิดเลิกเป็นหมอ เพราะรักอาชีพนี้มาก รักการผ่าตัด รักการได้ดูแลผู้คน
และรู้ว่าการเป็นหมอออ มันสามารถสร้างคุณค่า ให้คน และโลกใบนี้ได้อีกมาก!!! 📌♥️🍀
โล่งงงงง ดีใจที่ได้เล่า♥️ และ ขอบคุณทุกเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามา ที่ทำให้ ชั้นเป็นชั้นได้แบบนี้ ในวันนี้ 🙏♥️
แม้ว่าช่วงปีครึ่งที่ผ่านมาตอนนู๊นมันโคตรเครียด"