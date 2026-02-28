หมอเก่ง! กางเอกสารชี้ 'บาร์โค้ด' บัตรเลือกตั้งขัด รธน. ทำลายหลักลงคะแนนลับ

'มันจบแล้วครับ กกต.!' "หมอเก่ง" งัดเจตนารมณ์ รธน. 60 มาตอกฝาโลงประเด็น 'บาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง' ชี้ชัดว่าหลักการลงคะแนนลับ ไม่ใช่แค่ลับตอนกาในคูหา แต่ต้องลับตลอดไปและตรวจสอบย้อนหลังไม่ได้ การมีบาร์โค้ดที่สามารถแกะรอยได้ว่าใครเลือกใคร จึงถือเป็นการละเมิดสิทธิและขัดรัฐธรรมนูญเต็มๆ!
วันนี้ (28 ก.พ.) นายแพทย์ วาโย อัศวรุ่งเรือง รองหัวหน้าพรรคประชาชน (ฝ่ายกฎหมาย) ออกมาโพสต์ข้อความ เผย การใช้รหัสแท่ง (Barcode) บนบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ถือเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ในหลักการ "การออกเสียงลงคะแนนโดยลับ"
เจ้าตัวได้กางเอกสารคำอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐธรรมนูญนิยามการลงคะแนนลับว่า ต้องเป็นไปในลักษณะที่ "บุคคลอื่นไม่อาจทราบหรือตรวจสอบได้"
คำว่าบุคคลอื่นนั้นครอบคลุมถึง กกต. ด้วย และความลับนี้จะต้องคงอยู่ตลอดไป ไม่ใช่เป็นความลับแค่เฉพาะตอนที่อยู่ในคูหา
โดยการมีบาร์โค้ดที่สามารถใช้ตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าผู้ลงคะแนนเสียงแต่ละคนเลือกใคร จึงขัดต่อหลักการลงคะแนนโดยลับอย่างชัดเจน