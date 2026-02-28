xs
เป๊ปซี่โค พลิกโฉมอัตลักษณ์รอบ 25 ปี ชูกลยุทธ์ “Food. Drinks. Smiles” สะท้อน DNA ใหม่ "รอยยิ้ม" และ "ความยั่งยืน" สู่ผู้นำนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดเครื่องดื่มทั่วโลกร้อนระอุขึ้นอีกครั้ง เมื่อยักษ์ใหญ่อย่าง “เป๊ปซี่โค” (PepsiCo) ประกาศเดินหน้าก้าวสำคัญด้วยการปรับโฉม “อัตลักษณ์องค์กรใหม่” (Corporate Identity) ภายใต้แนวคิด “Food. Drinks. Smiles.” การปรับครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่ความสดใหม่ หากแต่คือการตอกย้ำตำแหน่งทางการตลาด (Repositioning) จากภาพจำ "บริษัทขายน้ำอัดลม" สู่การเป็น "ผู้นำด้านนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มระดับโลก" อย่างเต็มตัว 
นับเป็นการปรับอัตลักษณ์ครั้งสำคัญของเป๊ปซี่โค เพื่อสะท้อนแนวคิด “Food. Drinks. Smiles” ในการถ่ายทอดภาพลักษณ์ของทุกแบรนด์ภายใต้ดีเอ็นเอเดียวกัน พร้อมยกระดับระบบการสื่อสารแบรนด์ให้ทันสมัยและสอดคล้องกันทั่วโลก สะท้อนการเปลี่ยนแปลง ที่สะท้อนพลัง ความเชื่อมั่น และความมุ่งมั่นตลอดเส้นทางกว่า 60 ปีของเป๊ปซี่โคที่ไม่เพียงผู้ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่ม แต่หยั่งรากลึกมาจากธุรกิจเกษตรและอาหาร 

นายสุดิปโต โมซุมดา กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจอาหารอินโดจีนและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ของบริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด กล่าวว่า “การปรับเปลี่ยนโลโก้ของเราครั้งนี้ตอกย้ำให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของเป๊ปซี่โคในฐานะแบรนด์อาหารและเครื่องดื่มที่อยู่ในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน และยังเป็นการส่งสัญญาณเชิงกลยุทธ์เพื่อปรับตำแหน่งทางการตลาด (Repositioning) จากภาพจำ "บริษัทขายน้ำอัดลม" ในอดีต สู่การเป็น "ผู้นำด้านนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มระดับโลก" อย่างเต็มตัว ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาเป๊ปซี่โคสามารถสร้างแบรนด์ชั้นนำที่เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคทั่วโลกมากมาย ตั้งแต่เครื่องดื่มยอดฮิตอย่างเป๊ปซี่ (Pepsi) ไปจนถึงขนมขบเคี้ยวอย่างเลย์ (Lay’s) และผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ (Healthier Choices) อย่าง ข้าวโอ๊ตเควกเกอร์ (Quaker) ซึ่งการสื่อสารของแต่ละแบรนด์ก็จะดำเนินไปในทิศทางของตนเอง การปรับอัตลักษณ์ของเราในครั้งนี้มุ่งสื่อสารถึงอัตลักษณ์ของ “องค์กร” ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของทุกแบรนด์ในเครือไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่ม และขนมขบเคี้ยว เพื่อสื่อสารเป็นภาพเดียวกันถึงผู้บริโภคให้มากขึ้น”
ด้านนายปริญญา กิจจาธนพันธ์ กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มประจำภูมิภาคเอเชียและออสเตรเลีย–นิวซีแลนด์ บริษัท เป๊ปซี่โค เซอร์วิสเซส เอเชีย จำกัด กล่าวว่า การประกาศพลิกโฉมแบรนด์ครั้งนี้จะช่วยตอกย้ำอัตลักษณ์ขององค์กรให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ผ่านแนวคิด “Food. Drinks. Smiles” ที่สะท้อนตัวตนของเราทั้งในด้านอาหารและเครื่องดื่มได้อย่างครบถ้วน การสร้างอัตลักษณ์ใหม่ในครั้งนี้ยังเป็นการเน้นย้ำความหลากหลายของพอร์ตโฟลิโออาหารและเครื่องดื่มขององค์กรให้มีความชัดเจนมากขึ้น พร้อมเสริมความแข็งแกร่งให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ในฐานะผู้นำด้านอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำที่ผู้บริโภครักและไว้วางใจอย่างต่อเนื่องในระยะยาว”
เป็นที่มาของการประกาศยุทธศาสตร์ครั้งใหม่ มีเป้าหมายเพื่อหลอมรวมทุกภาพลักษณ์ให้อยู่ภายใต้ DNA เดียวกัน ผ่านหัวใจสำคัญคือการอย่างโลโก้ตัวอักษร “P” ที่สื่อถึงความเป็น Branding ที่ชัดเจนมากขึ้น รายล้อมด้วยรูปทรงและสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของค่านิยมที่จะนำทางไปสู่อนาคต มาพร้อมตัวฐานของโลโก้ออกแบบให้เป็น "รอยยิ้ม" ตรงกับพันธกิจในการสร้างรอยยิ้มเมื่อได้บริโภคเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ของเป๊ปซี่โค (Creating more smiles with every sip and every bite)

ในส่วนของตลาดประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดที่มีศักยภาพสูงของภูมิภาคอาเซียน การปรับโฉมครั้งนี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งใน 3 มิติ ได้แก่
• Brand Clarity: สร้างความชัดเจนให้กับผู้บริโภคชาวไทยว่า สินค้าภายใต้ชายคาเป๊ปซี่โคไม่ได้มีดีแค่รสชาติ แต่คือมาตรฐานระดับโลก
• Corporate Trust: การเน้นย้ำภาพลักษณ์ด้านอาหารและเกษตรกรรม จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ด้าน CSR และความยั่งยืนที่เป๊ปซี่โคดำเนินการในไทยมาอย่างต่อเนื่อง
• Modernization: การปรับลุคให้ทันสมัยจะช่วยดึงดูดกลุ่มผู้บริโภค New Generation (Gen Z) ในไทยที่ชอบความชัดเจนและความเป็นสากล
“ในตลาดเครื่องดื่มและขนมทั่วโลกที่มีการแข่งขันสูงการมี Corporate Identity ที่ชัดเจนและดูทันสมัยจะช่วยให้เป๊ปซี่โคโดดเด่นมากขึ้น และสามารถขยายพอร์ตโฟลิโอสินค้าใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้นภายใต้ร่มเงาของแบรนด์แม่ที่แข็งแกร่ง” นายปริญญา กล่าวทิ้งท้าย





