ทภ.2 เพิ่มมาตรการคุมส่งออกน้ำมันไปลาว ให้ติด GPS รถขนส่งทุกคัน ทำรายงานละเอียดยิบ ป้องกันขายต่อกัมพูชา

กองทัพภาคที่ 2 แจงมาตรการควบคุมส่งออกน้ำมันไปลาวเพิ่มเติม ป้องกันส่งขายต่อกัมพูชา ให้ติด GPS ติดตามรถขนส่งน้ำมันตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบชนิด-ปริมาตรน้ำมัน รวมถึงยานพาหนะที่ใช้ขนส่งให้ตรงตามที่ได้รับอนุญาต ให้มีการรับรองการขนถ่าย ณ คลังปลายทาง และรายงานผลต่อกองกำลังสุรนารีทุกครั้ง
วันนี้(28 ก.พ.) ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 ชี้แจงมาตรการควบคุมการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปยัง สปป.ลาว ว่า ตามที่ได้มีการกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดกับประชาชนลาว และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และสอดคล้องกับแนวทางด้านความมั่นคงนั้น กองทัพภาคที่ 2 ขอเรียนชี้แจงว่า ได้มีการระงับการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2568 เป็นต้นมา และปัจจุบันกองทัพบกได้อนุมัติกรอบแนวทางการควบคุมการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง ให้อยู่ภายใต้มาตรการควบคุมที่เหมาะสมและรัดกุม
ในห้วงที่ผ่านมา หน่วยได้จัดประชุมชี้แจงและประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงส่วนราชการในพื้นที่ และตัวแทนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านด่านศุลกากรช่องเม็ก เพื่อตรวจสอบข้อมูลความต้องการส่งออกของผู้ประกอบการในพื้นที่ ซึ่งมีตัวแทนจำนวน 6 ราย จากบริษัทจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 3 บริษัท นอกจากนี้ ได้ประสานตรวจสอบผู้ประกอบการฝั่ง สปป.ลาว จำนวน 10 บริษัท โดยแขวงจำปาสักได้ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่าบริษัทดังกล่าวได้รับอนุญาตนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างถูกต้องตามกฎหมายของ สปป.ลาว และไม่มีการส่งออกไปยังประเทศที่สามแต่อย่างใด
ทั้งนี้ เพื่อให้การส่งออกเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ กองทัพภาคที่ 2 ได้กำหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติม ได้แก่ การติดตามระบบ GPS รถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง การจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบชนิด ปริมาตร และยานพาหนะที่ใช้ขนส่งให้ตรงตามที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนกำหนดให้มีการรับรองการขนถ่าย ณ คลังปลายทางใน สปป.ลาว และรายงานผลต่อกองกำลังสุรนารีทุกครั้ง
กองทัพภาคที่ 2 ขอยืนยันว่าจะดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมที่เหมาะสม คำนึงถึงความมั่นคงของประเทศ ความโปร่งใส และความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด