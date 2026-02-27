"แม่ทัพเติ่ง" ลงพื้นที่ช่องระยี หลังเกิดเหตุกำลังพลเหยียบกับระเบิด สั่งทหารช่วงเร่งตรวจสอบเก็บกู้ส่วนที่ยังหลงเหลือตกค้าง

แม่ทัพภาค 2 รุดลงพื้นที่ช่องระบี อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ หลังพลทหารเหยียบกับระเบิดบาดเจ็บสาหัส สั่งหน่วยทหารช่างเร่งตรวจสอบและเก็บกู้ระเบิดที่อาจหลงเหลืออยู่ พร้อมกำชับให้ดูแลสวัสดิการผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่
วันที่ 27 ก.พ.พลโท วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะฯ ได้เดินทางลงพื้นที่ฐานปฏิบัติการเอราวัณ บริเวณพื้นที่ช่องระยี อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามสถานการณ์ภายหลังเกิดเหตุกำลังพลได้รับบาดเจ็บจากวัตถุระเบิด ขณะปฏิบัติภารกิจในพื้นที่รับผิดชอบ
จากเหตุการณ์ดังกล่าว พลทหารเดชศักดิ์ ตรีคำ ได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณขาขวา โดยภายหลังเกิดเหตุ หน่วยได้ดำเนินการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามขั้นตอน และนำส่งเข้ารับการรักษายังสถานพยาบาลสุรินทร์ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของคณะแพทย์อย่างใกล้ชิด
ในการนี้ แม่ทัพภาคที่ 2 ได้สั่งการให้หน่วยทหารช่างเข้าดำเนินการตรวจสอบพื้นที่โดยละเอียด พร้อมทั้งเก็บกู้วัตถุระเบิดที่อาจหลงเหลืออยู่ และให้ดำเนินมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบพื้นที่รับผิดชอบอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่
นอกจากนี้ ได้กำชับให้หน่วยที่เกี่ยวข้องติดตามอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิด และให้การดูแลช่วยเหลือตามสิทธิและสวัสดิการอย่างครบถ้วน
กองทัพภาคที่ 2 ยังคงมุ่งมั่นในการปฏิบัติภารกิจด้วยความรอบคอบ และให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง