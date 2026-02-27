เปิดไฮไลต์ “Jungle Survival” คอบร้าโกลด์ 2026 ทัพไทยโชว์แกร่ง สอนทหารนานาชาติเอาตัวรอดกลางป่าฝน

คอบร้าโกลด์ 2026 ทัพไทยโชว์แกร่ง ฝึกทหารนานาชาติเอาตัวรอดกลางป่าฝนเขตร้อน เรียนรู้วิธีหาอาหารจากธรรมชาติ ทั้งพืช แมลง และการเผชิญหน้ากับงูเห่า งูเหลือม สะท้อนความเชี่ยวชาญระดับโลก
ผู้รายงานสื่อข่าวรายงานว่า โปรแกรม การฝึกดำรงชีพในป่า (Jungle Survival) หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของการฝึก Cobra Gold 2026 ได้รับความสนใจจากกำลังพลนานาชาติ โดยเป็นการถ่ายทอดทักษะเอาตัวรอดในสภาพแวดล้อมป่าฝนเขตร้อนของไทย ดำเนินการโดยโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ
การฝึกมุ่งเน้นให้กำลังพลสามารถปฏิบัติภารกิจได้แม้ขาดเสบียง หรือถูกตัดขาดจากหน่วยเหนือเป็นเวลานาน พร้อมเรียนรู้การปรับตัวให้สอดคล้องกับภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมจริง
เนื้อหาฝึกครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาปัจจัยพื้นฐานจากธรรมชาติ เช่น การจำแนกพืชกินได้–พืชพิษ การหาแหล่งน้ำฉุกเฉิน เทคนิคการนำน้ำจากเถาวัลย์ การดักน้ำค้าง และการทำชุดกรองน้ำสนาม รวมถึงการจับและปรุงอาหารจากสัตว์เลื้อยคลาน งู กบ และแมลง เพื่อประทังชีวิตในภาวะวิกฤต
นอกจากนี้ ยังฝึกสร้างที่พักชั่วคราวจากวัสดุธรรมชาติ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ไม่อยู่ในทางสัตว์ น้ำไม่ท่วมขัง และสามารถตรวจการณ์รอบด้านได้
กำลังพลยังได้เรียนรู้ทักษะการก่อไฟด้วยวิธีธรรมชาติ การดัดแปลงอุปกรณ์สนาม การทำกับดักสัตว์ ตลอดจนการรับมือสัตว์มีพิษ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยสมุนไพรพื้นถิ่น ในกรณีไม่สามารถเข้าถึงยาแผนปัจจุบัน
การเรียนรู้สัตว์มีพิษและระบบนิเวศในประเทศไทยการฝึกจับและจัดการสัตว์มีพิษ เพื่อสร้างความคุ้นเคยและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมเรียนรู้การจำแนกชนิดและพฤติกรรมของสัตว์มีพิษในภูมิประเทศต่าง ๆ
การพยาบาลและการป้องกันโรคในป่าการใช้พืชสมุนไพรพื้นถิ่นในการรักษาบาดแผลและอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าถึงยาแผนปัจจุบันได้
การฝึกดังกล่าวสะท้อนความเชี่ยวชาญของกองทัพไทยในการปฏิบัติการพื้นที่ป่าฝนเขตร้อน และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเอาตัวรอดระหว่างกำลังพลจากประเทศมิตรภาพ