มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดศูนย์การเรียนการสอนดนตรี “SSRU Music Centre” ยกระดับการเรียนการสอนดนตรีครบวงจร สู่การเป็นศูนย์กลางดนตรีคุณภาพของราชภัฏ

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีเปิดศูนย์การเรียนการสอนดนตรี “SSRU Music Centre” ภายใต้การดำเนินงานของสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ณ เรือนริมน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภายในพิธี อาจารย์ปฐมวัส ธรรมชาติ หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ ขณะที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวสนับสนุนโครงการ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการมุ่งสร้างศูนย์กลางการเรียนรู้ดนตรีแบบบูรณาการ
ศูนย์การเรียนการสอนดนตรี SSRU Music Centre จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะทางดนตรี และการให้บริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบบูรณาการ ครอบคลุมทั้งด้านดนตรีศึกษา ดนตรีเทคโนโลยี และการปฏิบัติดนตรี
อาจารย์ปฐมวัส ธรรมชาติ กล่าวว่า“ศูนย์การเรียนการสอนดนตรี SSRU Music Centre จะเป็นพื้นที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะดนตรีอย่างเป็นระบบ ทั้งในมิติของวิชาการและการปฏิบัติจริง พร้อมเปิดกว้างให้บุคคลทั่วไปที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ร่วมกัน เรามุ่งหวังให้ศูนย์แห่งนี้เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนดนตรีของมหาวิทยาลัย และเป็นแหล่งบริการวิชาการที่ตอบโจทย์สังคม”
เดินหน้าประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างการรับรู้ในวงกว้าง
การจัดตั้งศูนย์ในครั้งนี้ ยังมาพร้อม “โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนการสอนดนตรี SSRU Music Centre” เพื่อวางแผนการสื่อสารอย่างเป็นระบบ สร้างการรับรู้และภาพลักษณ์ที่ชัดเจนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวว่า “ในยุคปัจจุบัน การประชาสัมพันธ์เชิงรุกถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาองค์กร เราจะใช้สื่อที่หลากหลาย ทั้งสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ สื่อวิดีทัศน์ รวมถึงกิจกรรม Open House และการสาธิตการเรียนการสอน เพื่อให้ศูนย์เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง และเครือข่ายความร่วมมือ”
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวยังสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในการยกระดับการบริการวิชาการ การสร้างรายได้ และการพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร (Branding) ให้โดดเด่นด้านดนตรีในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏผลักดันสู่ความยั่งยืนและตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประธานในพิธีเปิดกล่าวว่า...“การจัดตั้งศูนย์การเรียนการสอนดนตรี SSRU Music Centre นับเป็นอีกก้าวสำคัญของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริการวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม ศูนย์แห่งนี้จะช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ขยายฐานผู้เรียน และสนับสนุนเป้าหมายตัวชี้วัดผลลัพธ์หลัก (Key Results : KR) ของคณะและมหาวิทยาลัยได้อย่างชัดเจน”
จากการดำเนินงานดังกล่าว คาดว่าศูนย์การเรียนการสอนดนตรี SSRU Music Centre จะได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและใช้บริการเพิ่มสูงขึ้น พร้อมยกระดับภาพลักษณ์ของสาขาวิชาดนตรีและคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในฐานะแหล่งเรียนรู้ด้านดนตรีที่มีคุณภาพ และเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว