VMOTO X TORA ENERGY เชิญสัมผัสประสบการณ์การขับขี่เหนือระดับกับแบรนด์ระดับโลก พร้อมเทคโนโลยี Fast Charge ในงาน Moto GP 2026 ณ Chang International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์

ท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขันระดับโลก VMOTO แบรนด์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าระดับสากล จากประเทศออสเตรเลีย เชิญชวนผู้เข้าร่วมงานร่วมสัมผัสประสบการณ์การขับขี่แห่งอนาคต พร้อมนวัตกรรม Fast Charge Technology ณ บูธ VMOTO บริเวณ Fan Zone
ไฮไลต์สำคัญภายในงาน พบกิจกรรม Test Ride เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ทดลองสมรรถนะจริง สัมผัสอัตราเร่ง ความเงียบ และระบบ Fast Charge ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล
ภายในบูธ ผู้เข้าชมจะได้พบกับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารวม 4 รุ่น ได้แก่
VMOTO Stash – สปอร์ตดีไซน์ล้ำสมัย สมรรถนะสูง
VMOTO CPX – พลังขับเคลื่อนระดับพรีเมียมสำหรับการใช้งานระยะไกล
VMOTO CITI – คล่องตัว ตอบโจทย์การเดินทางในเมือง
VMOTO CU – ดีไซน์โมเดิร์น ขนาดกะทัดรัด เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมือง
ผู้เข้าร่วมงานสามารถเยี่ยมชมบูธ VMOTO ได้ตลอดงาน ณ บริเวณ Fan Zone