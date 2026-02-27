xs
VMOTO X TORA ENERGY เชิญสัมผัสประสบการณ์การขับขี่เหนือระดับกับแบรนด์ระดับโลก พร้อมเทคโนโลยี Fast Charge ในงาน Moto GP 2026 ณ Chang International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์

ท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขันระดับโลก VMOTO แบรนด์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าระดับสากล จากประเทศออสเตรเลีย เชิญชวนผู้เข้าร่วมงานร่วมสัมผัสประสบการณ์การขับขี่แห่งอนาคต พร้อมนวัตกรรม Fast Charge Technology ณ บูธ VMOTO บริเวณ Fan Zone

ไฮไลต์สำคัญภายในงาน พบกิจกรรม Test Ride เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ทดลองสมรรถนะจริง สัมผัสอัตราเร่ง ความเงียบ และระบบ Fast Charge ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล

ภายในบูธ ผู้เข้าชมจะได้พบกับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารวม 4 รุ่น ได้แก่

VMOTO Stash – สปอร์ตดีไซน์ล้ำสมัย สมรรถนะสูง

VMOTO CPX – พลังขับเคลื่อนระดับพรีเมียมสำหรับการใช้งานระยะไกล

VMOTO CITI – คล่องตัว ตอบโจทย์การเดินทางในเมือง

VMOTO CU – ดีไซน์โมเดิร์น ขนาดกะทัดรัด เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมือง

ผู้เข้าร่วมงานสามารถเยี่ยมชมบูธ VMOTO ได้ตลอดงาน ณ บริเวณ Fan Zone









