รีวิวใช้งาน มอเตอร์เวย์ M81 พบระบบจ่ายเงิน ไม่รับ Easy Pass-บัตรเครดิต เตือนลืมจ่ายเสี่ยงปรับ 10 เท่า

เพจดังตั้งคำถามมาตรฐานระบบชำระเงินมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่–กาญจนบุรี (M81) หลังเปิดเก็บค่าผ่านทางเต็มรูปแบบ พบรับเฉพาะเงินสดและ M-Flow ไม่รองรับ Easy Pass และบัตรเครดิตแบบ EMV หวั่นประชาชนสับสน ลืมชำระเสี่ยงถูกปรับสูงสุด 10 เท่า
วันนี้ (27 ก.พ.) เพจ “โครงสร้างพื้นฐานประเทศไทย Thailand Infrastructure" ได้โพสต์รีวิวการเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการของมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่–กาญจนบุรี (M81) ซึ่งช่วยร่นระยะเวลาเดินทางสู่ภาคตะวันตกและกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี ปรากฏว่าปริมาณรถใช้บริการยังคงคึกคัก ไม่ได้ลดลงอย่างที่หลายฝ่ายคาดการณ์ อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์กลับเป็นเรื่อง “ระบบชำระค่าผ่านทาง” ที่ผู้ใช้บางส่วนมองว่ายังไม่สะดวกเท่าที่ควร
ผู้ใช้ทางระบุว่า ปัจจุบันด่าน M81 รองรับการชำระเงินเพียง “เงินสด” และระบบ M-Flow เท่านั้น โดยยังไม่สามารถใช้บัตร Easy Pass ซึ่งใช้กับทางพิเศษในเมืองได้ รวมถึงไม่รองรับการแตะบัตรเครดิต (EMV Contactless) เหมือนด่านทางด่วนของ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ส่งผลให้ผู้ขับขี่บางรายเกิดความสับสน โดยเฉพาะผู้ที่คุ้นชินกับการใช้บัตรผ่านทางอัตโนมัติ
ในกรณีของ M-Flow แม้ผู้ใช้จะไม่จำเป็นต้องสมัครล่วงหน้า แต่หากวิ่งผ่านแล้วไม่ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด อาจถูกเรียกเก็บค่าปรับเพิ่มสูงสุดถึง 10 เท่า เช่น ค่าผ่านทาง 150 บาท อาจเพิ่มเป็น 1,500 บาท สร้างความกังวลให้กับประชาชนที่เกรงว่าจะพลาดชำระโดยไม่ตั้งใจ
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้การบริหารจัดการและบำรุงรักษา (O&M) โดย BGSR ซึ่งเป็นกลุ่มกิจการร่วมค้าของ บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ที่รับจ้าง กรมทางหลวง ดูแลการจัดเก็บค่าผ่านทางและซ่อมบำรุงถนนตลอดระยะเวลา 30 ปี
ก่อนหน้านี้ ประเทศไทยเคยมีประเด็นความไม่สอดคล้องกันระหว่างระบบ Easy Pass และ M-Pass ก่อนจะมีการพัฒนาให้ใช้งานร่วมกันได้ในหลายเส้นทาง ทำให้ประชาชนบางส่วนตั้งข้อสังเกตว่า มอเตอร์เวย์สายใหม่ควรยกระดับมาตรฐานระบบชำระเงินให้เทียบเท่าทางด่วนในเขตเมือง เพื่อเพิ่มความสะดวกและลดความสับสนแก่ผู้ใช้ทาง
ล่าสุด มีเสียงเรียกร้องไปยังกรมทางหลวงและผู้รับสัมปทาน ให้พิจารณาเพิ่มช่อง Easy Pass และติดตั้งเครื่องอ่านบัตรเครดิต เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งระบบโครงข่ายทางพิเศษของประเทศ.