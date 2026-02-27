"หมอเอก" สวนกลับตำรวจ! คดีรุมทำร้าย ชี้ใบชันสูตรไม่ต้องรอรักษาเสร็จ ย้ำบาดแผลฉกรรจ์เข้าข่าย ‘พยายามฆ่ามา

“หมอเอก” สวนกลับตำรวจคดีโหนกระแส! ยันใบชันสูตรบาดแผลออกได้ทันทีไม่ต้องรอรักษาเสร็จ ชี้สภาพร่างกายเหยื่อ ‘ซี่โครงหัก-ตับฉีก’ เข้าข่ายพยายามฆ่า ไม่ใช่แค่ทำร้ายร่างกาย พร้อมตั้งคำถามถึงกระบวนการยุติธรรมไทย เหตุใดให้น้ำหนักการปกป้องสิทธิผู้กระทำผิดมากกว่าเหยื่อที่บาดเจ็บสาหัส
วันนี้ (27 ก.พ.) “หมอเอก Ekkapob Pianpises” นักการเมืองและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ได้ออกมาโพสต์ข้อความ เกี่ยวกับกรณีการทำร้ายร่างกายในรายการโหนกระแส ผู้โพสต์ได้โต้แย้งคำกล่าวของตำรวจที่ว่า "ต้องรอรักษาให้เสร็จก่อนจึงจะออกใบชันสูตรได้ โดยชี้แจงความจริงทางการแพทย์ว่า แพทย์สามารถลงความเห็นจากบาดแผล (ฉีกขาด, หัก, ฟกช้ำ) และผลเอกซเรย์ได้ ทันที
การลงความเห็นเรื่องระยะเวลาการรักษาและโอกาสทุพพลภาพ ไม่ต้องรอให้รักษาเสร็จสิ้น หากต้องรอจนจบการรักษา อาจทำให้กระบวนการยุติธรรมล่าช้าและส่งผลเสียต่อผู้เสียหาย
จากการดูคลิปและสภาพร่างกายของผู้เสียหาย (ซี่โครงหักหลายซี่, ลมรั่วในปอด, ตับฉีก, ไตช้ำ) หมอเแกวิเคราะห์ว่า การบาดเจ็บรุนแรงระดับนี้ส่งผลต่อการหายใจล้มเหลวและเป็นอันตรายถึงชีวิตพฤติการณ์ที่รุมทำร้ายซ้ำๆ ที่จุดสำคัญ พนักงานสอบสวนควรตั้งประเด็นความผิดฐาน "พยายามฆ่า" (หมายเอาชีวิต) มากกว่าแค่ทำร้ายร่างกาย
”หมอเอก“ ตั้งข้อสังเกตต่อกระบวนการยุติธรรมว่า ปัจจุบันดูเหมือนจะเน้นปกป้องสิทธิผู้กระทำผิด (อ้างว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะตัดสิน) มากกว่าปกป้องเหยื่อ ทั้งที่พฤติกรรมโหดเหี้ยมชัดเจน พร้อมเน้นย้ำว่าแพทย์ไม่ได้มีหน้าที่แค่รักษาคนไข้ แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการพิสูจน์หลักฐานเพื่อสร้างความยุติธรรม (เช่น การตรวจศพอำพรางคดี หรือคดีอุบัติเหตุ) สุดท้ายหมอเอกยังคงเชื่อมั่นและให้กำลังใจตำรวจและแพทย์ที่ตั้งใจทำงานอย่างซื่อสัตย์เพื่อคืนความเป็นธรรมให้สังคม