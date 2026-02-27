LINE แจง ประกันสังคมคว้ารางวัลเพราะ “ยอดโหลดสติกเกอร์” ไม่เกี่ยวกับระบบบริการ

LINE ประเทศไทย ร่อนจดหมายชี้แจงกรณีรางวัลในงาน LINE THAILAND AWARDS 2025 ระบุรางวัลที่ สปส. ได้รับคือหมวดสติกเกอร์ยอดเยี่ยม (Best-in-Class) ตัดสินจากคะแนนยอดดาวน์โหลดสะสมในปี 2025 เท่านั้น พร้อมย้ำไม่ได้ครอบคลุมถึงประสิทธิภาพการใช้งานหรือโซลูชันบริการอื่นๆ บนแพลตฟอร์ม
จากกรณี สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ประกาศความสำเร็จผ่านเพจเฟซบุ๊ก หลังคว้ารางวัล "สุดยอดหน่วยงานภาครัฐ" จากเวที LINE THAILAND AWARDS 2025 รางวัลนี้มอบให้เพื่อชื่นชมประสิทธิภาพในการสื่อสารผ่าน LINE Official Account "@ssothai" ซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดตามมากกว่า 12 ล้านคน ต่อมาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ถึงรางวัลและการทำงานของระบบสำนักงานประกันสังคมกันสนั่นโซเชียลฯ
ล่าสุด วันนี้ (27 ก.พ.) ทาง LINE ได้ชี้แจงเรื่อง รางวัลที่ทางสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้รับโดยกล่าวว่า “สืบเนื่องจากกรณีรางวัลของสำนักงานประกันสังคมที่ได้รับจากเวที LINE Thailand Awards 2025 ทาง LINE ประเทศไทย ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ดังนี้
รางวัลที่สำนักงานประกันสังคมได้รับคือ รางวัล Best Sponsored Sticker ในกลุ่ม Public Sector ซึ่งเป็นรางวัลในหมวด Best-in-Class โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานจริงของแคมเปญสติกเกอร์บนแพลตฟอร์ม LINE ที่มีผลลัพธ์ยอดเยี่ยมที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวเท่านั้น
เกณฑ์การตัดสินอ้างอิงจาก คะแนนรวมที่คำนวณจากยอดดาวน์โหลดสะสมของสติกเกอร์ทุกชุด ที่สำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้ดาวน์โหลดภายในปี 2025 ที่ผ่านมา ซึ่งใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับทุกองค์กรที่เข้าร่วมการพิจารณารับรางวัลประเภทสติกเกอร์ และ มิได้ครอบคลุมถึงผลการดำเนินงานในโซลูชันหรือบริการอื่นใดบนแพลตฟอร์ม LINE
LINE ประเทศไทย ยึดมั่นในหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรมกับทุกองค์กรที่เข้าร่วม”