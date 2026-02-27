VMOTO x TORA เปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทยในงาน Thailand Grand Prix 2026

VMOTO แบรนด์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามาตรฐานยุโรปที่จัดจำหน่ายในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก ผนึกความร่วมมือกับ TORA Energy เปิดตัวความร่วมมืออย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย ภายในงาน Thailand Grand Prix 2026 มหกรรมมอเตอร์สปอร์ตระดับโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2569
การเปิดตัวครั้งนี้สะท้อนถึงทิศทางเชิงกลยุทธ์ของ VMOTO ในการขยายตลาดสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมนำเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าระดับสากลเข้าสู่ประเทศไทย โดยมีเป้าหมายในการยกระดับมาตรฐานด้านนวัตกรรม ความปลอดภัย และความยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนาระบบนิเวศ Electric Mobility ไทยให้เติบโตอย่างเป็นรูปธรรม
ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว TORA Energy ในฐานะผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ VMOTO ในประเทศไทย มีบทบาทสำคัญในการขยายตลาดและผลักดันการใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าองค์กรและหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบการเดินทางที่ยั่งยืน และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศด้านพลังงานสะอาด
TORA และ VMOTO ตั้งเป้าก้าวสู่ผู้นำตลาดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ผ่านการขับเคลื่อนการใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในระดับองค์กร (Corporate & Government Fleet Adoption) การนำเสนอโซลูชันด้าน Fleet Management ที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงในภาคปฏิบัติ รวมถึงการให้บริการหลังการขายแบบครบวงจรตามมาตรฐานสากล
ภายในงาน ผู้เข้าร่วมจะได้สัมผัสรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นเด่นของ VMOTO พร้อมกิจกรรมพิเศษภายใน Official Fan Zone ท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขัน MotoGP ระดับโลก ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์
การปรากฏตัวร่วมกันของทั้งสองบริษัทในครั้งนี้ จึงไม่เพียงเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในตลาดประเทศไทย หากยังเป็นก้าวสำคัญในการเร่งการยอมรับและการเติบโตของ Electric Mobility ในประเทศไทย และขยายผลสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างยั่งยืน
แล้วพบกันที่ Official Fan Zone 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2569