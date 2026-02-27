ไม่สลด! "ดร.ตฤณห์" สับ "เบิร์ด วันว่างๆ" เล่นบีบน้ำตาไร้สำนึก ทำสนุกจนผู้พิการดับ-ลั่นคนผิดซ้ำซากไม่ควรได้รับโอกาส

จำไม่ลืม! 'ดร.ตฤณห์' อาสาสมัครราชทัณฑ์กิตติมศักดิ์ ฟาดแรงพฤติกรรมสุดแสบ 'เบิร์ด วันว่างๆ' ปมดับชีวิตผู้พิการทางสติปัญญา ผ่านมาปีกว่ายังไร้เงาความสลด ล่าสุดโชว์สกิลบีบน้ำตาส่ง 'เสือ ดุสิต' ฝากขัง ผู้เชี่ยวชาญชี้ชัดแค่ 'การแสดง' (Performative Cry) อ่อนหัดเกินกว่าจะตบตาคนทำงานจริง ลั่นคนผิดซ้ำซากไม่สมควรได้รับโอกาส!
จากกรณี “เสือ ดุสิต” หึงสาว! พาพวกรุมกระทืบชายวัย 53 ซี่โครงหัก 12 ซี่ ปอดทะลุ อาการโคม่า ภายในร้านอาหารชื่อดังย่านสนามบินน้ำ อ้างชายสูงวัยจับก้นแฟน ก่อนที่ เมื่อวันที่ 26 ก.พ. เพจ "วันว่างๆของผม" ของ เบิร์ด วันว่างๆ ออกมาโพสต์คลิปส่ง "เสือ ดุสิต" และตนเองร้องไห้ พร้อมกับระบุข้อความว่า ผมอยู่ข้างๆพวกพี่เสมอพวกพี่ทำผิดกันแค่ 2 ครั้ง ......ครั้งแล้วกับครั้งเล่า
ล่าสุดวันนี้ (27 ก.พ.) "ดร.ตฤณห์ โพธิ์รักษา"นักอาชญาวิทยาเชิงจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมอาชญากรที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย ได้ออกมาโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว "Aj. Trynh Phoraksa" ในประเด็นสะท้อนความสลดใจต่อพฤติกรรมของผู้กระทำผิดรายหนึ่งที่เคยทำให้ผู้พิการเสียชีวิต แต่กลับไม่มีท่าทีสำนึกผิดและยังแสดงท่าทีติดตลก พร้อมประกาศในฐานะอาสาสมัครราชทัณฑ์กิตติมศักดิ์ที่จะผลักดันบทลงโทษให้ศักดิ์สิทธิ์ต่อผู้ที่ทำผิดซ้ำซาก ทั้งนี้ ดร.ตฤณห์ ได้ระบุข้อควมว่า
"ผ่านมาปีกว่าแล้ว ผมก็ยังจำสีหน้าบุคคลคนนี้ได้ดี วันที่ความสนุกส่วนตัว ทำให้ผู้พิการทางสติปัญญาถึงขั้นเสียชีวิต แล้วผมต้องวิเคราะห์พฤติกรรม ซึ่งมันไม่มีความสลดหรือรู้สึกผิดปรากฏเลย
วันนี้ได้เห็นอีกครั้ง ก็ยังคงมีทีท่าติดตลกไม่สำนึกเหมือนเคย ผมหวังว่า ในฐานะอาสาสมัครราชทัณฑ์กิตติมศักดิ์ด้านวิชาการ จะสามารถผลักดันกระบวนการลงโทษให้ศักดิ์สิทธิ์และไม่ถูกดูถูก ได้เหมือนทุกวันนี้ คนทำผิดซ้ำซากไม่สำนึก ไม่สมควรได้รับโอกาส
เกร็ดความรู้ที่จะให้ในวันนี้คือเรื่องการร้องไห้ปลอมๆ ซึ่งยังอ่อนหัดนัก ถ้าคิดจะมาตบตาผู้เชี่ยวชาญ และบรรดานักเรียนของผมที่เคยผ่านการฝึกมาแล้ว
Performative Cry (ร้องไห้เชิงสื่อสาร/เชิงแสดง)
คือ การแสดงพฤติกรรมร้องไห้ที่มีลักษณะเป็น instrumental emotion display (การแสดงอารมณ์เพื่อจุดประสงค์บางอย่าง) มากกว่าการเกิดจาก genuine affective distress (ความทุกข์ทางอารมณ์ที่แท้จริง)
โดยในเชิงพฤติกรรมศาสตร์มักพบรูปแบบกล้ามเนื้อใบหน้าแบบ exaggerated eye squeeze (AU6/7 เด่นผิดปกติ) ร่วมกับ horizontal mouth stretch (AU20) มากกว่ารูปแบบ inner brow raise (AU1) ที่เป็นสัญญาณของความเศร้าลึก (sadness marker) และมักขาดองค์ประกอบทางสรีรวิทยา เช่น tear overflow (น้ำตาไหลจริง), lip tremor (ริมฝีปากสั่น), และ recovery lag (ระยะเวลาฟื้นตัวของอารมณ์หลังหยุดร้อง) ที่พบใน emotional flooding จริง
นอกจากนี้ยังมีลักษณะของ rapid state shift คือสามารถหยุดการร้องได้ทันทีเมื่อมี stimulus ภายนอกมากระทบ ซึ่งบ่งชี้ระดับ cognitive control override สูง
กล่าวโดยสรุป การวิเคราะห์ความแท้จริงของการร้องไห้ต้องพิจารณาร่วมกันระหว่าง muscle configuration (รูปแบบกล้ามเนื้อ), autonomic arousal (การกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติ), temporal consistency (ความต่อเนื่องของอารมณ์ตามเวลา)
และ contextual congruence (ความสอดคล้องกับบริบท)"