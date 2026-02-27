วงการผ้าขาวเดือด! "หมอของขวัญ" ประกาศคืนใบ ว. ประท้วงระบบ "แพทยสภา" ฟาดเดือดจ่า "Drama-addict" ปมแฉโพยรายชื่อหมอสายโฆษณา

พญ.ของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์ หรือหมอของขวัญ สร้างแรงสั่นสะเทือนวงการแพทย์ ประกาศคืนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ใบ ว.) หลังหมดความอดทนกับระบบ "ดุลยพินิจ" ของแพทยสภาที่เจ้าตัวเปรียบเป็นตะกร้อครอบปากหมอห้ามพูดความจริง พร้อมเปิดศึกโซเชียลซัดเดือดจ่า "Drama-addict" ปมแฉโพยรายชื่อหมอทำผิดจริยธรรมที่จ่อประกาศสัปดาห์หน้า ท้าลั่น "มั่นใจไหมว่ามีชื่อกู?" ระบุเป็นจังหวะนรกหวังชี้นำทัวร์ลงรังแกคนลาออก!
วันนี้ (27 ก.พ.) พญ.ของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์ หรือ "หมอของขวัญ" ได้โพสต์ผ่านเพจ "Doctorkatekate" ประกาศคืนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ใบ ว.) ต่อแพทยสภา ปิดฉากการเป็นสมาชิกนานกว่า 20 ปี โดยให้เหตุผลหลักคือความไม่เห็นด้วยในการปกครองที่ใช้ "ดุลยพินิจ" และ "ระบบพวกพ้อง" ภายในองค์กร
หมอของขวัญระบุว่า แพทยสภาเปรียบเหมือน "ปลอกคอ" ที่ปิดกั้นสิทธิเสรีภาพในการให้ข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องแก่ประชาชน ขณะที่แม่ค้าออนไลน์หรือหมอปลอมกลับโฆษณาได้ตามใจชอบ พร้อมย้ำชัดว่าการลาออกครั้งนี้เป็นการ "ลาออกเองด้วยสมัครใจ" ไม่ได้ถูกพักใบอนุญาต และจากนี้จะขอขับเคลื่อนสังคมในฐานะอินฟลูเอนเซอร์สายสุขภาพที่ไม่มีพันธนาการจากกฎระเบียบเดิมๆ
เหตุการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเพจ "Drama-addict" ของจ่าพิชิต ได้ออกมาโพสต์แจ้งข่าวว่า ในสัปดาห์หน้าแพทยสภาเตรียมจะเปิดเผยรายชื่อแพทย์ที่ทำผิดจริยธรรมร้ายแรงจากการโฆษณาอาหารเสริมเกินจริง (ลดน้ำหนัก-ผิวขาว) ซึ่งมีการร้องเรียนซ้ำซากนับสิบครั้ง จนนำไปสู่การพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต เพื่อให้ประชาชนรับทราบพฤติกรรม
ทางด้านหมอของขวัญไม่รอช้า ออกมาโพสต์สวนกลับจ่า Drama-addict อย่างดุเดือด โดยตั้งคำถามถึงเจตนาของจ่าที่โพสต์เรื่องนี้ในวันเดียวกับที่ตนประกาศลาออก พร้อมท้าทายว่า "มั่นใจไหมว่าจะมีชื่อหมอของขวัญ?" เพราะจนถึงขณะนี้ยังไม่มีหนังสือแจ้งจากแพทยสภาตามขั้นตอนปกติ
นอกจากนี้ หมอของขวัญยังตำหนิจ่าพิชิตว่า ในฐานะที่เคยเป็นหมอและมีปัญหากับระบบจนต้องออกมาเปิดเพจ น่าจะเข้าใจความบิดเบี้ยวของระบบได้ดีกว่าใคร แต่กลับมาชี้นำทัวร์ลงคนอื่น พร้อมลั่นวาจาว่า "พร้อมฟาดปาก" และไม่เกรงกลัวหากจะต้องเปิดศึกแลกหมัดกันในครั้งนี้
ขณะนี้สังคมกำลังจับตาดูว่า รายชื่อแพทย์ที่แพทยสภาจะประกาศในสัปดาห์หน้าจะมีชื่อของ "หมอของขวัญ" หรือไม่ และการ "อารยะขัดขืน" ครั้งนี้จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของวงการแพทย์ไทยที่ต้องเลือกระหว่าง "กฎระเบียบจริยธรรม" หรือ "เสรีภาพในการสื่อสาร" ในยุคดิจิทัล