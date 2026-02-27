รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน-สีม่วง ใช้ระบบ EMV Contactless 100% เริ่ม 1 มิ.ย.69

รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน และสายสีม่วง ยกเลิกใช้ บัตรเติมเงิน MRT CARD และ MRT PLUS ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 69 หันมาใช้ EMV Contactless เต็มระบบ ผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต และบัตรเติมเงิน
วันนี้ (27 ก.พ. 2569) รายงานข่าวแจ้งว่า การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM จะทำการยกเลิกระบบบัตรโดยสารแบบสมาร์ทพาส (Smart Pass) สำหรับรถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน (หลักสอง-ท่าพระ) และสายสีม่วง (บางใหญ่-เตาปูน) โดยบัตรเติมเงิน MRT CARD และ MRT PLUS ไม่สามารถเติมเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2569 และไม่สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2569 ผู้โดยสารสามารถขอคืนบัตรโดยสาร MRT CARD และ MRT PLUS ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2569 ถึง 31 ธ.ค. 2570 ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารทุกสถานี
สำหรับบัตรโดยสารที่สามารถใช้ได้ คือ บัตรเครดิต VISA, MASTERCARD ทุกธนาคาร และ UNIONPAY (เฉพาะบัตรเครดิตอิออน-ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม, บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ, บัตรเครดิต เคทีซี ยูเนี่ยนเพย์, บัตรกดเงินสด เคทีซี พราว ยูเนี่ยนเพย์, บัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) ยูเนี่ยนเพย์) บัตรพรีเพด EMV Contactless ของ Bigpay, ธนาคารกรุงไทย (เป๋าตังเปย์ Playcard), กรุงศรีอยุธยา (Krungsri Broading Card), กสิกรไทย (YouTrip) และ ไทยพาณิชย์ (Planet SCB) และบัตรเดบิต EMV Contactless ธนาคารยูโอบี (UOB), ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงเทพ รวมทั้งบัตรโดยสาร Mangmoom EMV และบัตร MRT EMV
สำหรับสาเหตุที่ยกเลิกระบบบัตร Smart Pass เดิม เนื่องจากต้องการเปลี่ยนผ่านระบบบัตรโดยสารไปสู่บัตร EMV เต็มระบบ โดยที่ผ่านมา BEM ได้เปลี่ยนหัวอ่านบัตรที่รองรับระบบ EMV Contactless ทุกสถานี รวมทั้งหัวอ่านบัตรที่รองรับเฉพาะบัตร EMV Contactless เพียงอย่างเดียว โดยผู้ใช้งานสามารถนำบัตร EMV Contactless ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ https://www.mangmoomemv.com เพื่อตรวจสอบการเดินทางย้อนหลังได้
อนึ่ง ปัจจุบันรถไฟฟ้าที่รองรับบัตร EMV Contactless มีทั้งหมด 6 เส้นทาง ได้แก่
1. รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน (หลักสอง-ท่าพระ)
2. รถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง (บางใหญ่-เตาปูน)
3. รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง (บางซื่อ-รังสิต และบางซื่อ-ตลิ่งชัน)
4. รถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง (ลาดพร้าว-สำโรง)
5. รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี)
6. รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ (พญาไท-สุวรรณภูมิ)
ส่วนรถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้าสายสีเขียว และรถไฟฟ้าสายสีทอง ไม่รองรับระบบ EMV Contactless