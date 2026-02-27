คอมเมนต์เป็นเอกฉันท์! ประกันสังคมอวดรางวัลสุดยอดหน่วยงานรัฐ ชาวเน็ตลั่นแรง นี่เรื่องตลกแห่งปี

สำนักงานประกันสังคมผงาดคว้ารางวัล สุดยอดหน่วยงานภาครัฐ จากเวที LINE THAILAND AWARDS 2025 ชาวเน็ตไม่ไว้หน้า แห่เมนต์แซะ ถามไม่ใส่สูทมารับรางวัลล่ะ?
เมื่อวันที่ 26 ก.พ. เพจ “สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน - Social Security Office” ได้โพสต์ภาพ สำนักงานประกันสังคมคว้ารางวัลสุดยอดหน่วยงานภาครัฐ จากเวที LINE THAILAND AWARDS 2025 ตอกย้ำความสำเร็จในการสื่อสารผ่าน LINE Official Account จากงานประกาศรางวัล "LINE THAILAND AWARDS 2025" ซึ่งจัดขึ้นโดย LINE ประเทศไทย รางวัลดังกล่าวเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับการสื่อสารและบริการประชาชน
ความสำเร็จนี้สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ LINE Official Account “@ssothai” ในฐานะช่องทางการสื่อสารเชิงรุกที่สำคัญของสำนักงานประกันสังคม ซึ่งมีผู้ติดตามแล้วกว่า 12 ล้านคน โดยทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการส่งมอบข้อมูลข่าวสาร สิทธิประโยชน์ต่างๆ ทั้งจากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ไปยังกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วไป ได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และตรงจุด
อย่างไรก็ตาม หลังจากโพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่สู่โลกออนไลน์ มีชาวเน็ตแห่คอมเมนต์กันสนั่นโซเชียลว่า เรื่องที่ตลกที่สุดของวันนี้ , ไม่ใส่สูทมารับรางวัลล่ะ , ทุกคอมเมนต์เป็นเอกฉันท์ไปในทิศทางเดียวกัน ผู้บริหารรู้สึกภาคภูมิใจมากไหม สุดยอดหน่วยงานภาครัฐ , ทางไหนนะ ไลน์เหรอ มีด้วยเหรอ?