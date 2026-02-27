โบกมือลา!! เมเจอร์ฯ กัมพูชา โพสต์ซึ้งอำลาลูกค้าปิดฉากการเดินทาง 12 ปี

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กัมพูชา โบกมือลา หลังให้บริการมานาน 12 ปี โพสต์ข้อความขอบคุณลูกค้าทั้งภาษาอังกฤษและกัมพูชา ย้ำความรักและความไว้วางใจที่ได้รับมาตลอดคือความทรงจำที่ล้ำค่าที่สุดก่อนปิดตำนานโรงหนังเครือไทยในต่างแดน
เมื่อวันที่ 16 ก.พ. เพจ “Major Cineplex Cambodia" ของทาง เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กัมพูชาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือโรงภาพยนตร์จากประเทศไทย ได้ออกมาโพสต์อำลาลูกค้า พร้อมขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำ
โดยโพสต์เป็นภาษาอังกฤษและภาษากัมพูชาแปลได้ว่า “ด้วยความเคารพต่อลูกค้าทุกท่าน
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มีส่วนร่วมในการสร้างความทรงจําที่ไม่อาจลืมเลือนกับครอบครัวและเพื่อน ๆ ของคุณ
ท้ายที่สุดเราขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนโรงละครของเราตลอดเวลาที่ความไว้วางใจและความรักของคุณมีความหมายอย่างสุดซึ้งควรจะเป็นความทรงจําที่ดีสําหรับเรา ขอบคุณ
ด้วยความกตัญญูต่อลูกค้าของเรา
กว่า 12 ปีแล้ว Major Cineplex เป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาภาพยนตร์นับไม่ถ้วนตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่องแรกไปจนถึงความทรงจําที่ไม่มีวันลืมกับครอบครัวและเพื่อน ๆ
เราซาบซึ้งกับทุกคนที่สนับสนุนเราตลอดการเดินทางครั้งนี้ ความเชื่อใจและความรักของคุณมีความหมายทุกอย่างสําหรับเรา
วันนี้ เราขอเสนอความซาบซึ้งจากใจสําหรับทุกความทรงจําที่เราได้แบ่งปัน
จากก้นบึ้งของหัวใจ ขอบคุณที่มาเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวของเรา"