ด่วน! ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดเก่าพื้นที่ฐานเอราวัณ สูญเสียขาขวา

พลทหาร ร.23 เหยียบทุ่นระเบิดหลงเหลือในฐานเอราวัณ สุรินทร์ ขาขวาขาด กองทัพภาค 2 แจงเป็นระเบิดเก่าฝังลึกใต้ดิน
เมื่อเวลา 06.44 น. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เกิดเหตุทหารเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัสในพื้นที่ช่องระยี อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ โดยผู้บาดเจ็บคือ พลทหารเดชศักดิ์ ตรีคำ สังกัดกองร้อยทหารราบที่ 233 สังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 (ร.23 พัน.3) ค่ายวีรวัฒน์โยธินของกองทัพบก ขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ฐานปฏิบัติการเอราวัณ ทางตะวันตกของช่องจอม
จากเหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้พลทหารเดชศักดิ์สูญเสียขาขวา และได้รับบาดเจ็บบริเวณแขนซ้าย เจ้าหน้าที่ได้เร่งนำตัวส่งรักษาที่ โรงพยาบาลกาบเชิง อย่างเร่งด่วน ท่ามกลางสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ก่อนหน้านี้
ต่อมา กองทัพภาคที่ 2 ชี้แจงว่า จุดเกิดเหตุอยู่ในพื้นที่ที่ฝ่ายไทยควบคุม และจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นทุ่นระเบิดที่หลงเหลืออยู่เดิม ไม่ใช่การนำมาวางใหม่ โดยทุ่นระเบิดดังกล่าวฝังอยู่ลึกใต้ดินและมีใบไม้ทับถมจำนวนมาก ประกอบกับฝนที่ตกลงมาก่อนหน้า ทำให้ดินอ่อนตัวและยากต่อการตรวจพบ ส่งผลให้เกิดการทำงานของทุ่นระเบิดเมื่อมีการเหยียบซ้ำในจุดเดิม
ขณะนี้ผู้บาดเจ็บอยู่ระหว่างการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดโดยทีมแพทย์ ขณะที่หน่วยที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินมาตรการตรวจสอบและเพิ่มความเข้มงวดด้านความปลอดภัยในพื้นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำอีก และสร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่อง