วปอ.68 หมู่ไก่ฟ้า ขับเคลื่อนสังคมด้วยโครงการ “ขยะเปียก เรียกเงิน”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วปอ.68 หมู่ไก่ฟ้า ร่วมขับเคลื่อนสังคมด้วยโครงการ “ขยะเปียก เรียกเงิน” พลิกวิกฤตขยะอินทรีย์ สู่โอกาสสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่ยั่งยืนด้วยต้นทุนต่ำ มุ่งยกระดับ 4 มิติ สู่ความยั่งยืนให้กับสังคมไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 68 (วปอ.68) หมู่ไก่ฟ้า ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติแบบครบวงจร ณ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญ ในการเลี้ยงแมลงทหารดำ (BSF) เพื่อนำมาพัฒนาโครงการ “ขยะเปียก เรียกเงิน” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ Project The TEN ของ วปอ.68

วปอ.68 หมู่ไก่ฟ้า เป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนโครงการ “ขยะเปียก เรียกเงิน” บูรณาการร่วมกับ ภาครัฐ ภาควิชาการ ผู้เชี่ยวชาญและชุมชน โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA ) ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้โครงการสามารถขับเคลื่อนสังคม และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ประชาชนชาวไทยสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง โดยวปอ.68 หมู่ไก่ฟ้า ได้นำนวัตกรรม BSF การใช้แมลงทหารดำ ซึ่งเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ในการย่อยสลายขยะเปียก และเปลี่ยนให้เป็นผลผลิตที่มีมูลค่า เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ยั่งยืนด้วยต้นทุนต่ำ มุ่งยกระดับ 4 มิติ คือยกระดับศักยภาพคนไทย ยกระดับคุณภาพชีวิต ยกระดับสิ่งแวดล้อม และยกระดับ ประเทศ ให้ทัดเทียมสากลสู่ความยั่งยืนของสังคมไทยตามแนวพระราชดำริ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ปัจจุบันประเทศไทย มีขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก กว่าร้อยละ 64 ของขยะทั้งหมด ซึ่งขยะเปียกนั้นถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบ ซึ่งทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก อันเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์








