กอ.รมน. จัดประชุมสามัญมูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติ ปี 2569 เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาอย่างทั่วถึง

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2569 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) โดยสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ (สมท.กอ.รมน.) จัดการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ประจำปี 2569
ณ ห้องพัชราวดี ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เพื่อให้การดำเนินงานของมูลนิธิฯ เป็นไปตามข้อบังคับอย่างถูกต้อง และขับเคลื่อนภารกิจสาธารณประโยชน์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อประชาชนทั่วประเทศ
พล.ท.ธนาธิป สว่างแสง ผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กอ.รมน. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการมูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติ เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับมูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2567 หมวดที่ 8 ข้อที่ 27 ซึ่งกำหนดให้จัดประชุมสามัญประจำปี และต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้
ในการประชุมครั้งนี้ พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติ เป็นประธานกรรมการ ทั้งนี้ เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ จึงได้มอบหมายให้
พลเอก ชิษณุพงศ์ รอดศิริ รองผู้บัญชาการทหารบก (รอง ผบ.ทบ.) เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา รับทราบการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการมูลนิธิฯ การแถลงงบแสดงสถานะการเงินประจำปี 2567 รวมถึงความคืบหน้าการลงทะเบียนระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ของกรมสรรพากร เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการของมูลนิธิฯ
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการสาธารณประโยชน์ประจำปี 2569 จำนวน 21 โครงการ ซึ่งเสนอโดย กอ.รมน.ภาค 1–4 และศูนย์ ทสปช. ในทะเล โดยทุกโครงการผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความจำเป็นของแต่ละพื้นที่ ครอบคลุมการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน การพัฒนาห้องน้ำให้ได้มาตรฐานด้านสุขาภิบาล การปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย การพัฒนาระบบน้ำอุปโภคบริโภค การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ ตลอดจนการจัดหาเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดและสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล พื้นที่ชายแดน และพื้นที่ที่ยังขาดแคลนงบประมาณ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียน ครู และชุมชนโดยรอบ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และสร้างโอกาสในการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม
หนึ่งในโครงการที่สะท้อนผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ โครงการ “สุขาดี มีความสุข” ของ กอ.รมน.ภาค 4 ซึ่งดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำจำนวน 4 ห้อง ให้แก่โรงเรียน ตชด.ยูงทองรัฐประชาสรรค์ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล เพื่อยกระดับสุขอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนในพื้นที่ชายแดน
การดำเนินโครงการทั้ง 21 โครงการ ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,226,034 บาท โดยที่ประชุมยังได้หารือแนวทางการบริหารจัดการและการหารายได้ของมูลนิธิฯ ประจำปี 2569 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โปร่งใส และยั่งยืน
กอ.รมน. ยืนยันความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ พร้อมเดินหน้าพัฒนาสังคมและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในทุกมิติอย่างยั่งยืน