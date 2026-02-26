เปิดวาร์ป! หลวงพี่ใจดี หลังหาบ้านลูกแมวคลิปไวรัล 4.2 ล้านวิว กับวลีแห่แซวสนั่น “สีส้มไม่มีลายมีบ้านยังคะ” (ชมคลิป)

โลกออนไลน์แห่เอ็นดู หลังพระลูกวัด วัดโพธิ์รัตนาราม โพสต์คลิปหาบ้านให้ลูกแมวจร 5 ตัว ความน่ารักทะลุจอจนยอดวิวพุ่งกว่า 4.2 ล้านครั้ง แถมมีโมเมนต์คอมเมนต์สุดฮา เมื่อชาวเน็ตถามหา “สีส้มไม่มีลาย” งานนี้หลวงพี่ตอบกลับอย่างมีสติ กลายเป็นไวรัลเรียกรอยยิ้ม
วันนี้ (26 ก.พ.) กลายเป็นกระแสในโลกโซเชียล เมื่อผู้ใช้ TikTok ชื่อช่อง “@phra_saran” หรือ พระศรัณย์ สนฺตมโน พระลูกวัดโพธิ์รัตนาราม (วัดโพธิ์คู่) ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โพสต์คลิปวิดีโอประกาศหาบ้านใหม่ให้ลูกแมวจรจัดจำนวน 5 ตัว โดยระบุว่าน้องแมวพร้อมย้ายบ้านในวันที่ 15 มีนาคม 2569 ความน่ารักของลูกแมว บวกกับความเมตตาของหลวงพี่ ทำให้คลิปดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม มียอดเข้าชมมากกว่า 4.2 ล้านครั้ง และมีพุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะกลุ่มหญิงสาว ติดต่อขอรับเลี้ยงเป็นจำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม ไฮไลต์ที่ทำให้หลายคนยิ้มตาม เกิดขึ้นในช่องคอมเมนต์ เมื่อมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาสอบถามว่า “สีส้มที่ไม่มีลาย มีบ้านยังคะ” ซึ่งหลายคนเข้าใจทันทีว่าเป็นการหยอกล้อถึงจีวรสีส้มของพระศรัณย์ ทำให้หลวงพี่รีบตอบกลับอย่างมีสติสั้น ๆ ว่า “อาตมาอยู่กุฏิครับ” กลายเป็นบทสนทนาน่ารักที่ถูกแชร์ต่อในวงกว้าง สร้างเสียงหัวเราะและความเอ็นดูให้กับผู้ติดตามจำนวนมาก
นอกจากนี้ ยังมีคอมเมนต์สร้างสีสันจากบรรดาสาว ๆ อาทิ “หลวงพี่รับกิจนิมนต์กับดิฉันไหมเจ้าคะ ถ้าดินเนอร์ไม่สะดวก เพลก็ได้ค่ะ” และ “เม้นไหนที่ขอดินเนอร์ หลวงพี่คงจะไปไม่ได้ แต่นิมนต์สวดอภิธรรม หลวงพี่คงไม่ปฏิเสธแน่ๆ” รวมถึงข้อความหยอกล้ออื่น ๆ ที่ทำให้บรรยากาศในช่องคอมเมนต์เต็มไปด้วยความครื้นเครง
กระทั่งล่าสุด พระศรัณย์ สนฺตมโน ซึ่งบวชเรียนมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2568 และจำพรรษาอยู่ที่วัดโพธิ์คู่มาอย่างต่อเนื่อง ได้แจ้งข่าวดีว่า ลูกแมวทั้ง 5 ตัวมีผู้ใจบุญจองรับไปเลี้ยงครบทุกบ้านแล้ว พร้อมกล่าวอนุโมทนาสาธุกับญาติโยมทุกคนที่มีจิตเมตตาและให้โอกาสสัตว์ยากไร้ในครั้งนี้ ถือเป็นภารกิจหาบ้านให้ลูกแมววัดที่จบลงอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางกระแสตอบรับอันอบอุ่นจากคนรักสัตว์ทั่วประเทศ
