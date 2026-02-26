หมอแล็บฯ เตือน "โรคลมแดด" อุณหภูมิพุ่งเกิน 40 องศาฯ ทำระบบในร่างกายล้มเหลว แนะวิธีช่วยชีวิตเบื้องต้น

“หมอแล็บแพนด้า” ออกโรงเตือนภัยฮีตสโตรก ชี้อุณหภูมิร่างกายพุ่งเกิน 40 องศาฯ ทำระบบรวนเหมือนเครื่องยนต์โอเวอร์ฮีต เสี่ยงอวัยวะสำคัญล้มเหลว แนะวิธีเช็กอาการ หน้าแดง-ตัวร้อน-ไร้เหงื่อ คือสัญญาณวิกฤตที่ต้องรีบปฐมพยาบาล
วันนี้ (26 ก.พ.) เพจ "หมอแล็บแพนด้า" ของ ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน นักเทคนิคการแพทย์ชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์เตือนโรคลมแรงหรือฮีตสโตรก โดยระบุว่า “อากาศร้อนๆ แบบนี้ ระวังจะเป็น “โรคลมแดด หรือฮีตสโตรก” นะครับ!!!
นึกภาพว่าร่างกายเราก็เหมือนรถยนต์คันหนึ่งครับ เวลาเราใช้ชีวิตหรือทำงาน เครื่องยนต์มันจะผลิตความร้อนออกมาตลอดเวลา ซึ่งร่างกายเรามี หม้อน้ำ หรือระบบระบายความร้อน คอยคุมให้อุณหภูมิคงที่ ก็คือการขับความร้อนออกทาง "เหงื่อ" และการขยายตัวของหลอดเลือดนั่นเอง
แต่พอเราไปยืนตากแดดเปรี้ยงๆ หรือออกกำลังกายหนักในที่ที่ร้อนจัดและอับลม มันก็เหมือนรถที่โอเวอร์ฮีตแถมหม้อน้ำดันมาพังอีก!
พออุณหภูมิในตัวพุ่งเกิน 40 องศา ระบบระบายความร้อนที่เคยทำงานได้มันจะน็อกครับ
เลือดมันก็พยายามวิ่งไปที่ผิวหนังเพื่อระบายร้อน จนทำให้เลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญๆ อย่าง สมอง หัวใจ ไต เริ่มน้อยลง พอความร้อนมันแช่อยู่ในตัวนานๆ โปรตีนในเซลล์อวัยวะต่างๆ จะเริ่มเปลี่ยนสภาพ และทำงานไม่ได้นั่นเอง
ทำให้เกิดอาการเครื่องรวน หน้าแดง ตัวร้อน ไม่มีเหงื่อในเคสส่วนใหญ่ เพราะระบบขับเหงื่อมันรวนไปแล้ว
อาการรวนลามไปสมอง จนเริ่มสับสน พูดไม่รู้เรื่อง หัวใจเต้นระรัวเพราะต้องปั๊มเลือดสู้กับความร้อนสุดชีวิต
วิธีแก้เบื้องต้น ก่อนส่งโรงพยาบาล
ถ้าเจอคนน็อกแดด ให้ทำตามนี้ครับ
- รีบย้ายเข้าที่ร่ม พาออกจากจุดที่ร้อนจัดทันที
- ลดความร้อน ด้วยการถอดเสื้อผ้าออก แล้วเอาผ้าชุบน้ำเย็นประคบตามซอกคอ รักแร้ และขาหนีบ (ตรงนี้เส้นเลือดใหญ่ผ่านเยอะ ระบายร้อนได้ไวสุด)
- เอาพัดลมเป่าระบายความร้อนออกไปให้ไวที่สุด
- โทร.เรียก 1669 และอย่าพยายามกรอกน้ำใส่ปากคนหมดสติเด็ดขาด เดี๋ยวจะสำลักลงปอด กลายเป็นเรื่องใหญ่กว่าเดิม
อย่าประมาทแดดเมืองไทยนะครับ มันโหดจริงๆ ระวังกันด้วยนะคร้าบ”