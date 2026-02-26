เอส เอฟ และพรีเมี่ยมโกลด์ เยาวราช แจก “ตั๋วหนังทองคำ” ส่งท้ายปี 2568

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดย พิมสิริ ทองร่มโพธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ร่วมกับ พัณณ์ภัสส์ ฝอยเพ็ชร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารห้างทองพรีเมี่ยมโกลด์ เยาวราช ร่วมมอบรางวัลใหญ่รอบสุดท้ายประจำปี 2568 จากแคมเปญ “ตั๋วหนังทองคำ ปี 2” พร้อมแสดงความยินดี กับสมาชิก SF+ ผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมและซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2568
โดยได้มอบรางวัล “จี้ป็อปคอร์นทองคำหนัก 25 สตางค์” พร้อมรางวัลใหญ่ “ตั๋วหนังทองคำหนัก 1 บาท” ให้แก่ผู้โชคดี ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความยินดี ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของความร่วมมือในการส่งมอบประสบการณ์ความบันเทิงพร้อมสิทธิประโยชน์สุดพิเศษ เพื่อขอบคุณและตอบแทนความไว้วางใจจากลูกค้าสมาชิกอย่างต่อเนื่อง
สำหรับสมาชิก SF+ สามารถติดตามความสนุกของกิจกรรมอื่นๆ ติดตามข่าวสาร และซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ทุกสาขาทั่วประเทศ ผ่านแอปพลิเคชัน SF Cinema, www.sfcinema.com และโรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ทุกสาขาทั่วประเทศ รวมถึงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านโซเชียลมีเดีย SF Cinema หรือ #SFcinema