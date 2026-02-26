พบฟอสซิลกระดูกสัตว์อายุกว่าแสนปีเชิงเขาน้อย บ้านลาด เตรียมพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้เชื่อมพิพิธภัณฑ์ถ้ำรงค์

คณะนักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจบริเวณถ้ำวัดเขาน้อยเกสโร ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี หลังพบซากฟอสซิลกระดูกสัตว์ฝังตัวในชั้นหินปูน คาดมีอายุมากกว่า 100,000 ปี เตรียมผลักดันพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีวิทยา เชื่อมโยงกับพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านถ้ำรงค์
เมื่อวันที่ 25 ก.พ. ที่วัดเขาน้อยเกสโร ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านลาด ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายวิชาการจัดทำนิทรรศการพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านถ้ำรงค์ พร้อมด้วยนายบรรพต กำไลแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ นางสาวพรรณิภา แซ่เทียน นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ จากกรมทรัพยากรธรณี และคณะนักวิชาการ ร่วมตรวจสอบพื้นที่บริเวณชายเขาด้านล่างใกล้ปากถ้ำ
นางสาวพรรณิภาเปิดเผยว่า พบชิ้นส่วนฟอสซิลกระจายตัวอยู่หลายจุดในชั้นหินปูน เบื้องต้นสันนิษฐานว่าเป็นกระดูกและฟันของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทสัตว์เคี้ยวเอื้อง อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถระบุชนิดได้ชัดเจน ต้องทำการวัดขนาดหน้าตัดและวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม หากเป็นชิ้นขนาดใหญ่อาจเป็นวัวหรือควาย แต่หากมีขนาดเล็กอาจเป็นกวาง โดยคาดว่าอายุของฟอสซิลไม่น้อยกว่า 100,000 ปี
จากลักษณะการแตกหักของชิ้นกระดูก คาดว่าอาจเป็นซากที่ถูกสัตว์นักล่ากัดกินแล้วทิ้งไว้ใกล้ถ้ำ ก่อนถูกน้ำฝนที่มีสารแคลเซียมคาร์บอเนตจากหินปูนชะล้างและตกตะกอนเคลือบสะสมเป็นเวลานาน จนกลายเป็นเนื้อเดียวกับชั้นหิน ลักษณะคล้ายกระบวนการเกิดหินงอกหินย้อยตามธรรมชาติ
ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถกล่าวว่า การค้นพบครั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านถ้ำรงค์ ตามดำริของ สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ที่มุ่งอนุรักษ์และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรีและอำเภอบ้านลาด ควบคู่กับแนวทางของ ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ที่สนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างรายได้และความภาคภูมิใจแก่ชุมชน
ทั้งนี้ คณะทำงานฝ่ายวิชาการมีแผนจัดทำมุมจัดแสดงเกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์และกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาภายในพิพิธภัณฑ์ โดยจะเชื่อมโยงองค์ความรู้กับสถานที่จริงที่วัดเขาน้อยเกสโร ซึ่งมีฟอสซิลปรากฏให้เห็นในพื้นที่ พร้อมประสานความร่วมมือจากวัด อบต.ถ้ำรงค์ และนักวิชาการจากกรมทรัพยากรธรณี เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิศาสตร์ และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยสื่อสารข้อมูลแก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และนักท่องเที่ยวในอนาคต
การค้นพบครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญที่สะท้อนความโดดเด่นด้านประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของตำบลถ้ำรงค์ เพิ่มเติมจากมรดกด้านศิลปวัฒนธรรมที่ชุมชนมีอยู่เดิม และคาดว่าจะเป็นจุดสนใจใหม่ของจังหวัดเพชรบุรีต่อไป