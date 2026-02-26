พระราชินี จะเสด็จฯเป็นองค์ประธาน “สสธวท...สตรีทรงพลัง”

เคียงข้างสตรีไทยมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษแล้ว สำหรับ สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สสธวท) หรือ The Federation of Business and Professional Women’s Association of Thailand Under The Royal Patronage of H.M. The Queen - BPW Thailand เป็นองค์กรสตรีภาคเอกชนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ก่อตั้งโดยท่านผู้หญิงสมศรี เจริญรัชต์ภาคย์ เป็นผู้นำในการก่อตั้งสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพที่กรุงเทพฯ โดยปีนี้ คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยฯ และผู้ก่อตั้งเครือข่ายผู้ประกอบการอาเซียน ประเทศไทย เตรียมจัดโครงการ “สสธวท...สตรีทรงพลัง” ครบรอบ 50 ปี สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ 10 ปี เครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ประเทศไทย (AWEN Thailand)
การนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานเปิดงาน พร้อมทั้งพระราชทานพระราชดำรัสเปิดงาน ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ในวันที่ 4 มีนาคม 2569 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยฯ และผู้ก่อตั้งเครือข่ายผู้ประกอบการอาเซียน ประเทศไทย กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานว่า เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเป็น “ต้นแบบแห่งแรงบันดาลใจ” และเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่ทรงมีพระราชจริยวัตรอันงดงาม ทรงเป็นต้นแบบให้สตรีไทยในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะด้านกีฬา ซึ่งทั้ง 2 พระองค์ เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ทรงเป็นแบบอย่างให้สตรีไทยและเยาวสตรีไทย อีกทั้ง ตอกย้ำบทบาทสำคัญของสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (BPWT) และเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ประเทศไทย (AWEN Thailand) ในการเป็นองค์กรที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพมาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ประจวบเหมาะของการจัดงานในครั้งนี้ อยู่ในช่วงเวลา “วันสตรีสากล” 8 มีนาคม อีกด้วย
“เวทีในครั้งนี้ ได้ส่งเสริมเหล่าสตรีนักธุรกิจและสตรีนักวิชาชีพที่ประสบความสำเร็จ เต็มไปด้วยประสบการณ์และแรงบันดาลใจที่หลากหลาย แบ่งปันวิสัยทัศน์ ความรู้ และส่งเสริมให้สตรีทุกช่วงวัยได้ก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตธุรกิจ และวิชาชีพ อันจะนำมาซึ่งสังคมวิวัฒน์ในหลากหลายด้าน”
พร้อมกันนี้ภสยในงานดังกล่าวจะได้มีการ เปิดตัวหนังสือเล่มพิเศษชุด “คัมภีร์สตรีทรงพลัง” จำนวน3 เล่ม เนื้อหาแต่ละเล่มเป็นเรื่องราวจากสตรี 3 ช่วงวัย ได้แก่ เล่ม 1 คัมภีร์...สตรีทรงพลัง : วัยก้าวหน้า(Rising Star) อายุ 20-40 ปี, เล่ม 2 คัมภีร์...สตรีทรงพลัง : วัยพัฒนา (Game Changer) อายุ 40-60 ปี และ เล่ม 3 คัมภีร์... สตรีทรงพลัง : วัยวัฒนา (Visionaries) อายุ 60 ปี ขึ้นไปบอกเล่าข้อคิด บทเรียน ประสบการณ์ กลยุทธ์ และแง่มุมต่าง ๆ ของสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพที่โดดเด่นจำนวน 153 ท่าน จากหลากหลายสาขาอาชีพ ผู้ใช้พลังปัญญา ความกล้า และความมุ่งมั่นขับเคลื่อนบทบาทของตนเองควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าให้สังคมอย่างต่อเนื่อง โดยหนังสือชุด “คัมภีร์สตรีทรงพลัง” ถือเป็นหนึ่งในโครงการด้านสังคม ที่สะท้อนเจตนารมย์ขององค์กร ในการส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ไม่เพียงในมิติของความสำเร็จส่วนบุคคล แต่ในฐานะฟันเฟืองสำคัญของการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และชุมชน จัดทำเพื่อเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสั่งซื้อ ได้ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป