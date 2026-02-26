ไม่รอด! สภ.แม่ลาหลวง รวบอดีตหัวหน้าป่าไม้-ลูกน้อง ตัดถนนรุกป่าสาละวิน ส่งสำนวน ป.ป.ช. เชือดซ้ำ

ผกก.สภ.แม่ลาหลวง จ.แม่ฮ่องสอน เผยความคืบหน้าคดีลักลอบตัดถนนรุกป่าอนุรักษ์กว่า 7 กิโลเมตร ล่าสุดแจ้งข้อหาหนักอดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวาพร้อมลูกน้องคนสนิท พบพฤติกรรมฉาวนำรถหลวงใช้ทำผิดกฎหมาย เตรียมส่งสำนวนให้ ป.ป.ช. ฟันต่อข้อหาทุจริตหน้าที่
จากกรณี ก่อนหน้านี้ มีรายงานว่า “นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร” อดีต ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปล่อยคลิปหลักฐานเด็ดแฉกลางโซเชียล กระชากหน้ากากขบวนการตัดป่าทำถนนปริศนา เอื้อขนยา-ขนแร่-ขนไม้เถื่อน ซัดแรงถึง “อธิบดีกรมอุทยานฯ” รู้เห็นมาตั้งแต่ปลายปี 68 แต่กลับปิดเรื่องเงียบกริบถึง 70 วัน
ต่อมา นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยืนยันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรืออยู่เบื้องหลังการตัดถนนตามที่มีการกล่าวอ้าง
และล่าสุด เมื่อวันที่ 25 ก.พ. มีรายงานเพิ่มเติมว่า พ.ต.อ.วัชระ เทือกตา ผกก.สภ.แม่ลาหลวง เปิดเผยความคืบหน้ากรณีลักลอบตัดถนนในพื้นที่เขตอนุรักษ์ว่า จากการตรวจสอบพื้นที่พบความเสียหายเป็นทางยาว แบ่งเป็น
• เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวา: พบการตัดถนนใหม่ระยะทาง 6.6 กิโลเมตร
• เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน: พบการบุกรุกระยะทาง 1.278 กิโลเมตร
ซึ่งขณะนี้มีผู้ต้องหา 2 รายได้เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแล้ว ประกอบด้วย
1. นายกฤษฎา อุตมา (อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวา)
• ฐานความผิดเกี่ยวกับป่าไม้ ทำไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต, ก่อสร้างแผ้วถางทำลายป่า
• ฐานความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ ยักยอกทรัพย์ (ม.147), ใช้อำนาจหน้าที่โดยทุจริต (ม.151) และปฏิบัติหน้าที่มิชอบ (ม.157) เนื่องจากมีการ นำรถยนต์ราชการไปใช้ ในการกระทำความผิด
2. นายสุพรรณ์ งามเลิศมนตรี (พนักงานราชการ/ลูกน้องคนสนิท)
• ถูกดำเนินคดีในฐานะ ตัวการร่วม กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ตาม พ.ร.บ.ปปช. พ.ศ. 2561
เนื่องจากคดีนี้เกี่ยวข้องกับการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ซึ่งเข้าข่ายมาตรา 61 แห่ง พ.ร.บ.ปปช. ทางคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน สภ.แม่ลาหลวง จึงมีความเห็นให้ ส่งสำนวนคดีทั้งหมดไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดต่อไป