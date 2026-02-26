มิจฉาชีพมีมุกใหม่! บุกโรงเรียนหลอกเด็กเปิด "ซิมผี" ย้ำห้ามให้บัตรประชาชน-ห้ามสแกนหน้าเด็ดขาด

เตือนภัยพ่อแม่และคุณครูด่วน! มิจฉาชีพมุกใหม่บุกถึงรั้วโรงเรียน ปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ค่ายมือถืออ้างแจก "ซิมฟรี" แต่เบื้องหลังคือการหลอกขอสแกนหน้าและบัตรประชาชนเพื่อเปิดซิมผี ให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ย้ำสถานศึกษาต้องตรวจสอบบุคคลภายนอกอย่างเข้มงวด
เมื่อวันที่ 25 ก.พ. เพจ “ศูนย์เฝ้าระวังการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล - PDPC Eagle Eye” ได้ออกมาโพสต์เตือนภับมิจฉาชีพมุกใหม่ บุกโรงเรียนหลอกเด็กเปิด "ซิมผี" ลูกหลานอาจกลายเป็นอาชญากรไม่รู้ตัว
พ่อแม่ผู้ปกครองและคุณครูต้องระวังให้ดี! ตอนนี้แก๊งมิจฉาชีพพัฒนารูปแบบการหลอกลวง โดยพุ่งเป้าไปที่ "เด็กนักเรียน" ถึงในสถานศึกษาแล้ว
1. มาในคราบคนใจดี
แต่งตัวเนียนใส่ยูนิฟอร์ม อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ค่ายมือถือ มาจัดกิจกรรมแจกซิมฟรี โดยใช้ข้ออ้างยอดฮิต "แจกซิมช่วยน้องๆ ใช้เรียนออนไลน์" เพื่อให้เด็กตายใจ
2. ขอบัตรประชาชน
หลอกขอเอาบัตร ปชช. ของเด็กๆ ไปเสียบเครื่อง หรือถ่ายรูป โดยอ้างว่าต้องนำไป "ทำประวัติ" เพื่อเป็นหลักฐานในการรับซิมฟรี
3. หลอกสแกนหน้าซ้ำๆ
ให้เด็กสแกนใบหน้า แล้วแกล้งบอกว่า "ระบบขัดข้อง สแกนไม่ติด ขอทำใหม่นะ" แต่ความจริงที่ซ่อนอยู่คือ... สแกน 1 ครั้ง = เปิดซิมผีสำเร็จ 1 เบอร์! ยิ่งหลอกให้เด็กสแกนซ้ำ มิจฉาชีพยิ่งได้ซิมเถื่อนไปหลายใบ
ผลกระทบที่ตามมา
ซิมที่เปิดด้วยชื่อของเด็กๆ จะถูกส่งต่อให้ "แก๊งคอลเซ็นเตอร์" นำไปใช้โทรหลอกลวงคนอื่น หรือทำเรื่องผิดกฎหมาย ผลที่ตามมาคือ ชื่อของลูกหลานเราจะติดร่างแห กลายเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายไซเบอร์
วิธีป้องกัน (ฝากแชร์ให้ถึงทุกโรงเรียนและทุกครอบครัว)
โรงเรียน/คุณครู: ต้อง "เช็กให้ชัวร์" ตรวจสอบเอกสารและยืนยันกับบริษัทต้นสังกัดก่อนอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาจัดกิจกรรมและเก็บข้อมูลเด็กเสมอ
พ่อแม่ผู้ปกครอง: ต้องสอนลูกด่วน! ท่องจำไว้ว่า "ห้ามให้บัตร ปชช. ใคร และ ห้ามสแกนหน้ามั่วๆ เด็ดขาด" ไม่ว่าของฟรีนั้นจะน่าสนใจแค่ไหนก็ตาม ให้บอกไปว่า "ต้องขออนุญาตผู้ปกครองก่อน"