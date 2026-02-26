พ่อหายใจเองไม่ได้! 'เสือ ดุสิต' รับผิดสภาพหมาหมู่ หลังรุมกระทืบชายวัย 53 โคม่า กัน จอมพลัง โดดช่วย

อาการโคม่า! ลูกสาวหลั่งน้ำตา พ่อวัย 53 ถูก 'เสือ ดุสิต' พวกรุมหมาหมู่จนซี่โครงหัก 12 ซี่ ปอดทะลุ ล่าสุดหายใจเองไม่ได้แล้ว ขณะที่โลกโซเชียลเดือดจัด หลังอินฟลูฯ ดังแฉคนร้ายยังโพสต์เฟซฯ ชิล ด้าน 'กัน จอมพลัง' ไม่นิ่งนอนใจ ประสาน ผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์ลากตัวรับโทษให้ถึงที่สุด
จากกรณี “เสือ ดุสิต” หึงสาว! พาพวกรุมกระทืบชายวัย 53 ซี่โครงหัก 12 ซี่ ปอดทะลุ อาการโคม่า ภายในร้านอาหารชื่อดังย่านสนามบินน้ำ อ้างชายสูงวัยจับก้นแฟน ลูกสาวลั่นเอาผิดถึงที่สุด
ล่าสุดเมื่อวันที่ 25 ก.พ. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “ภานุพงศ์ อั๋น น้อยวัน” อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว โดยได้ระบุข้อความว่า
"พ่อน้องที่โดนทำร้าย ตอนนี้หายใจเองไม่ได้แล้ว คนร้ายนั่งโพสต์เฟซฯ ตอบเมนต์สนุกสนาน"
ด้านเพจ "กันจอมพลัง ช่วยสู้" ก็ออกมาโพสต์ข้อความในประเด็นนี้เช่นเดียวกันว่า
“มีคนแท็กเรียกผมจำนวนมากเคส หมาหมู่รุมคนแก่ ที่รัตนาธิเบศร์ ตอนนี้ผมประสานท่าน ผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์เรียบร้อยครับท่าน ผกก.รับปากดำเนินการกับผู้ก่อเหตุเต็มที่ ยืนยันไม่รู้จักกับฝั่งผู้ก่อเหตุครับ หากผู้เสียหายติดขัดกระบวนการใด ทักมาได้เลยครับพี่ยินดีช่วยครับ ขอบคุณทุกคนที่แท็กเรียกผมครับ”
ด้านผู้ก่อเหตุ “เสือ ดุสิต” ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหว โพสต์ข้อความว่า
“ผมรู้สึกผิดจริงๆ ผมขอโทษทุกๆ อย่าง
ผมพร้อมรับผิดชอบทุกๆ อย่าง ผมพร้อมเยียวยา ผมผิดที่หมาหมู่ ผมผิดที่ขี้เรื้อน ผมผิดที่ทำเกินกว่าเหตุ เรื่องมันเกิดแล้วกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ ใครจะด่าจะว่า ผมไม่ได้โกรธ ตามสภาพ ทำตัวเองทั้งนั้น”
ทั้งนี้ พบว่าโพสต์ของ “เสือ ดุสิต” มีชาวเน็ตเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก