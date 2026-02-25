MI-6 สุนัขทรงเลี้ยง ”เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี“ ร่วมฝึกยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก จำลองเหตุภัยพิบัติสึนามิ

MI-6 สุนัขทรงเลี้ยง ”เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี“ ร่วมซักซ้อมการฝึกยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก จำลองเหตุการณ์ภัยพิบัติ สึนามิ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 “คุณเอ็มไอซิกซ์ (MI-6)” สุนัขทรงเลี้ยงในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เข้าร่วมการซักซ้อมการฝึกปฏิบัติการทางทหาร ในส่วนของการฝึกปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบกเข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติการ (Amphibious Exercise: AMPHIBEX)
การฝึกครั้งนี้จำลองสถานการณ์ภัยพิบัติจากเหตุสึนามิที่เกิดขึ้นบริเวณชุมชนชายฝั่ง ส่งผลให้พื้นที่ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง อาคารและสิ่งปลูกสร้างพังถล่ม บ้านเรือนเสียหายจำนวนมาก มีประชาชนได้รับบาดเจ็บและสูญหายหลายราย อีกทั้งเส้นทางคมนาคมทางบกถูกตัดขาด ทำให้พื้นที่ประสบภัยเป็นเขตที่เข้าถึงได้ยาก
ในการนี้ หน่วย K9 USAR Thailand ได้รับคำสั่งให้นำกำลังเข้าปฏิบัติภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยใช้ ยานเกราะสะเทินน้ำสะเทินบก (AAV) เคลื่อนย้ายกำลังพลจากเรือสู่ชายฝั่ง พร้อมชุดคุ้มกัน เพื่อเข้าถึงพื้นที่พิบัติภัยได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
ภารกิจหลักของการปฏิบัติการครั้งนี้ คือการค้นหาผู้สูญหายในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ ซึ่งคาดว่ามีผู้สูญหายจำนวน 2 ราย โดยชุดค้นหาพร้อมสุนัขค้นหาได้ดำเนินการตรวจพื้นที่อย่างเป็นระบบ เมื่อพบตำแหน่งผู้ประสบภัย จะรายงานประสานไปยัง ชุดกู้ชีพ (Rescue Team) เพื่อเข้าดำเนินการช่วยเหลือและลำเลียงผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่อย่างปลอดภัย