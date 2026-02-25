ลูกสาวร้อง! เผยนาทีพ่อวัย 53 ถูก “เสือดุสิต” พาพวกรุมกระทืบ ซี่โครงหัก 12 ซี่ (ชมคลิป)

สะเทือนโซเชียล ลูกสาวโพสต์ขอความเป็นธรรม หลังพ่อวัย 53 ปี ถูกชายฉายา “เสือดุสิต” พร้อมพวกรุมทำร้ายหน้าห้องน้ำร้านอาหารดังนนทบุรี ซี่โครงหัก 12 ซี่ เลือดคลั่งในปอด นอน ICU หลายวัน ตำรวจรอผลแพทย์ก่อนแจ้งข้อหา ยืนยันดำเนินคดีทุกคนที่เกี่ยวข้อง
วันนี้ (25 ก.พ.) ลูกสาววัย 26 ปี โพสต์เฟซบุ๊กขอความเป็นธรรม หลังพ่อวัย 53 ปี ถูกชายฉายา “เสือดุสิต” พร้อมพวกรุมทำร้ายหน้าห้องน้ำร้านอาหารชื่อดัง ย่านเลี่ยงเมืองนนทบุรี จนซี่โครงหัก 12 ซี่ เลือดคลั่งในปอด อาการสาหัส นอนรักษาตัวใน ICU หลายวัน ล่าสุดเคยหยุดหายใจชั่วคราว แพทย์ต้องเร่งปั๊มหัวใจช่วยชีวิต ขณะที่ตำรวจรอผลแพทย์ยืนยันอาการ ก่อนแจ้งข้อกล่าวหา ยืนยันดำเนินคดีทุกคนที่เกี่ยวข้อง
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 04.30 น. วันที่ 18 ก.พ. 2569 ที่ร้านอาหาร “ร้านริมน้ำสุดซิลล์ เลควิวเก้าศูนย์” ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี โดยผู้บาดเจ็บคือ นายธนพล อายุ 53 ปี ต่อมาเมื่อเวลา 12.25 น. วันที่ 19 ก.พ. 2569 น.ส.เปมิกา อายุ 26 ปี บุตรสาว ได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี ระบุว่า บิดาถูกนายสัมฤทธิ์ ริมเถื่อน หรือที่รู้จักในชื่อ “เสือดุสิต” ซึ่งเป็นบุคคลมีชื่อเสียงในโซเชียล พร้อมพวกรวม 4 คน รุมทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ลูกสาวผู้บาดเจ็บระบุผ่านโซเชียลว่า ก่อนเกิดเหตุมีหญิงสาวเข้ามาทักทายบิดาในลักษณะคนรู้จัก กระทั่งชายผู้ก่อเหตุเดินเข้ามาแสดงตัวว่าเป็นแฟนของหญิงคนดังกล่าว แม้บิดาจะยืนยันว่าไม่มีอะไรเกินเลย แต่ภายหลังเมื่อออกไปสูบบุหรี่นอกร้าน กลับถูกกลุ่มชายดังกล่าวเข้ามารุมทำร้าย โดยฝ่ายผู้ก่อเหตุอ้างว่าผู้บาดเจ็บลวนลามแฟนสาว อย่างไรก็ตาม ทางครอบครัวอ้างว่าตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านแล้ว ไม่พบพฤติกรรมลวนลามตามที่ถูกกล่าวหา
ภาพจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นผู้บาดเจ็บสวมเสื้อเชิ้ตสีเทา กางเกงยีนส์ ยืนสูบบุหรี่อยู่ ก่อนที่ชายสวมเสื้อยืดสีเทา กางเกงขาสั้นสีดำ ซึ่งถูกระบุว่าเป็น “เสือดุสิต” จะเดินเข้ามาชกจนล้มลง จากนั้นมีกลุ่มชายอีก 2 คน เข้ารุมกระทืบ ขณะที่มีหญิงสวมเสื้อสีน้ำตาล รวมถึงพนักงานและการ์ดของร้านเข้าห้ามปราม
ต่อมาเวลา 14.30 น. วันที่ 25 ก.พ. 2569 หลังเรื่องราวถูกแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสตร์ ผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์ เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่รับทราบเหตุการณ์ตั้งแต่วันเกิดเหตุและสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องแล้ว เบื้องต้นผู้ก่อเหตุได้เข้าพบพนักงานสอบสวน แต่ยังไม่แจ้งข้อกล่าวหา เนื่องจากต้องรอผลแพทย์ยืนยันอาการบาดเจ็บ หากออกหมายเรียกแล้วไม่มาพบ จะดำเนินการออกหมายจับ ส่วนผู้ร่วมก่อเหตุรายอื่นอยู่ระหว่างตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม ยืนยันจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับทุกคนที่เกี่ยวข้อง
ขณะนี้ผู้บาดเจ็บยังพักรักษาตัวในโรงพยาบาล อาการยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ด้านครอบครัวหวั่นเกรงผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพ พร้อมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ให้ความเป็นธรรม และดำเนินคดีตามพยานหลักฐานที่ปรากฏอย่างตรงไปตรงมา
