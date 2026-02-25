“หมอเอก” เปิดข้อมูลการเงินคลินิกเอกชน รับงบ สปสช.หลักสิบล้านต่อปี

“หมอเอก” นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ นักการเมืองและแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ออกมาเปิดประเด็นผ่านโซเชียล หลังมีการเปิดให้ตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินจาก สปสช. ชี้พบความเคลื่อนไหวทางการเงินของคลินิกเอกชนแห่งหนึ่งที่น่าสงสัย
วันนี้ (25 ก.พ.) เฟซบุ๊ก “หมอเอก Ekkapob Pianpises” นักการเมืองและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ซึ่งมีบทบาทเคลื่อนไหวในประเด็นด้านระบบสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดหมอเอกได้โพสต์ข้อความภายหลังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดให้ตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินเข้าหน่วยบริการ โดยระบุว่า จากการนำข้อมูลไปวิเคราะห์ร่วมกับงบการเงินในระบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่าบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งจดทะเบียนเป็นคลินิกเวชกรรม มีเงินโอนจาก สปสช. เป็นแหล่งรายรับขนาดใหญ่ และมีแนวโน้มสูงว่าเป็น “รายได้หลัก” ของกิจการ
การวิเคราะห์งบการเงินย้อนหลังปี 2566-2567 พบว่าสาเหตุการขาดทุนไม่ได้เกิดจากต้นทุนขายเพียงอย่างเดียว แต่มี “ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร” สูงถึง 54-60% ของรายได้ ขณะที่สัดส่วนต้นทุนรวมต่อรายได้พุ่งไปอยู่ที่ 139-143% ในช่วงเวลาเดียวกัน สะท้อนโครงสร้างต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ในส่วนของตัวเลขการรับเงินจาก สปสช. หมอเอกระบุว่า ปี 2568 คลินิกดังกล่าวได้รับงบประมาณกว่า 80 ล้านบาท และในปี 2569 เพียงไม่ถึง 5 เดือนแรก ได้รับไปแล้วกว่า 50 ล้านบาท ทำให้เกิดข้อสงสัยถึงความเหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณ
ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวกำลังถูกจับตาในแวดวงสาธารณสุข โดยคาดว่าจะมีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้สาธารณชนรับทราบข้อมูลอย่างรอบด้านต่อไป