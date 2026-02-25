ซีพี ออลล์ คว้ารางวัลธุรกิจความยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บนเวที Thailand Social Awards ครั้งที่ 14

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ คว้ารางวัล Outstanding Sustainability Brand Performance on Social Media ด้าน Social Impact หรือ กลุ่มธุรกิจความยั่งยืน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จากงานประกาศรางวัล Thailand Social Awards ครั้งที่ 14 ซึ่งจัดขึ้นที่ไอคอนสยาม เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมีนางเอื้อมพร สิงหกาญจน์ ผู้จัดการทั่วไป บมจ.ซีพี ออลล์ เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัล
สำหรับหลักการพิจารณารางวัลนี้ใช้เกณฑ์ Social Metric ซึ่งเป็นเกณฑ์การวัดประสิทธิภาพการสื่อสารด้านความยั่งยืนของแบรนด์บนโซเซียลมีเดีย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติจากแบรนด์ที่อยู่ในดัชนี SET50 จากโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มหลักผ่านประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนและได้ผ่านการพิจารณาร่วมกันจาก GEPP ESG Intelligence ที่เป็นข้อมูลเชิงลึกด้านคุณภาพ
การได้รับรางวัลในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่ซีพี ออลล์ ขับเคลื่อนองค์กรด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ที่กระจายในทุกพื้นที่เป็นที่พึ่งชุมชน อยู่คู่สังคมในทุกวิกฤต และเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนภายใต้กลยุทธ์ความยั่งยืน 3 สร้าง 1 DNA สร้างคน สร้างอาชีพ สร้างชุมชนอุ่นใจ และ DNA ความดี 24 ชั่วโมง