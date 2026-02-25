น้ำตาซึมทั้งโซเชียล สาวบังเอิญเจอคนหน้าคล้ายแม่ผู้ล่วงลับ ก่อนขอสวมกอดให้หายคิดถึง บอก "เหมือนได้กอดแม่อีกครั้ง" หลังสูญเสียไป 2 ปี

กลายเป็นคลิปไวรัลสุดซาบซึ้งที่เรียกน้ำตาชาวเน็ตไปตามๆ กัน เมื่ออินฟลูเอนเซอร์สาวสายท่องเที่ยว บังเอิญเจอคุณป้าขายลอตเตอรี่ในห้างดังภูเก็ต ที่มีใบหน้าละม้ายคล้ายกับคุณแม่ที่ล่วงลับไปแล้วถึง 2 ปี งานนี้เจ้าตัวถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่ รวบรวมความกล้าขอเข้าไปสวมกอดให้หายคิดถึง พร้อมเผยความบังเอิญสุดซึ้งที่เพิ่งฝันเห็นแม่ก่อนถึงวันเริ่มงานใหม่ ราวกับว่าแม่มาส่งกำลังใจให้จริงๆ
เมื่อวันที่ 24 ก.พ. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Supatsara Thongbor" หรือ หรือที่รู้จักกันในชื่อเล่นว่า "แบม" เป็นอินฟลูเอนเซอร์ ที่มักแชร์เนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอสุดซึ้งและอบอุ่นหัวใจ โดยจุดเริ่มต้นเจ้าตัวสูญเสียคุณแม่ไปเมื่อ 2 ปีที่แล้ว และในขณะที่เธอไปทำธุระที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต เธอได้บังเอิญเจอคุณป้าท่านหนึ่งที่มีรูปร่างหน้าตาละม้ายคล้ายคลึงกับคุณแม่ของเธอที่จากไปแล้วมากๆ
ด้วยความคิดถึงคุณแม่สุดหัวใจ เธอพยายามตามหาคุณป้าคนนั้นจนเจอว่าคุณป้ากำลังนั่งขายลอตเตอรี่อยู่ เธอจึงรวบรวมความกล้าเข้าไปพูดคุย บอกเล่าเรื่องราวของเธอ และขออนุญาต "สวมกอด" คุณป้า
โดยคุณป้าใจดีมาก ยินดีให้กอดและยังพูดปลอบใจหญิงสาวที่กำลังร้องไห้ด้วยความคิดถึงแม่ว่า "ไม่เป็นไรลูก แม่ไปสบายแล้ว" หญิงสาวยังเล่าอีกว่าเมื่อคืนเพิ่งฝันถึงแม่ และวันนี้ก็เป็นวันเริ่มงานใหม่วันแรกของเธอด้วย
สุดท้ายตัวผู้โพสต์ได้อุดหนุนลอตเตอรี่ของคุณป้าและรู้สึกขอบคุณที่วันนี้เธอเหมือนได้กอดแม่อีกครั้ง