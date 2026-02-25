“พิมรี่พาย” ย้ำจุดยืนเดิม! เดินหน้าสร้างสนามบอล-เงินเดือนอ.สกล ตลอดชีวิต หลังเตรียมอำลาทีมหมอนทอง

“พิมรี่พายขายทุกอย่าง” ยืนยันคำเดิม ไม่ทิ้งสัญญาที่ให้ไว้กับโรงเรียนหมอนทองวิทยา รองแชมป์ 7HD ล่าสุดชี้แจงสถานะ สนามฟุตบอลและเงินเดือน อ.สกล ยังอยู่ครบเหมือนเดิม หลังมีกระแสข่าวการอำลาทีมของอาจารย์ผู้สร้างตำนาน
จากกรณี กระแสฟีเวอร์การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน “แชมป์กีฬา 7HD 2025” ล่าสุด อาจารย์ สกล เกลี้ยงประเสริฐ ผู้สร้างตำนาน “รถขนความฝัน”เตรียมยุติบทบาทการคุมทีมฟุตบอลของโรงเรียนหมอนทองวิทยา หลังจบปีการศึกษานี้
อย่างไรก็ตาม หลังจากจบการแข่งขัน “พิมรี่พาย” แม่ค้าออนไลน์และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ได้ประกาศว่าจะสร้างสนามฟุตบอลให้กับน้องๆ โรงเรียนหมอนทองวิทยา รองแชมป์ ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD ภายใต้การคุมทีมของ อาจารย์สกล เกลี้ยงประเสริฐ รวมไปถึงให้เงินเดือน อ.สกล เดือนละ 10,000 บาท ตลอดชีวิต
ล่าสุด วันนี้ (25 ก.พ.) เพจ “พิมรี่พายขายทุกอย่าง” ได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจง โดยระบุว่า
“สนามก็ยังอยู่ เงินเดือน อ.สกล ก็ยังอยู่ เวลาเปลี่ยน สถานการณ์เปลี่ยน ใจไม่เปลี่ยน ลูกผู้หญิงคนนี้ คำไหนคำนั้น!
เงินคนไทย ให้เด็กไทย พูดมาตลอด ก็เอาตามนั้น”