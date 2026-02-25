วธ. จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลศิลปินแห่งชาติผู้วายชนม์ พร้อมเสวนาส่งเสริมรักษารากฐานศิลปวัฒนธรรมของชาติ

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ศิลปินแห่งชาติผู้วายชนม์ พร้อมเปิดเวทีเสวนาเชิดชูเกียรติ ‘ศิลปินแห่งชาติกับการสร้างศิลปินของชาติ’ เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระปฐมบรมศิลปิน อัครศิลปิน และอัคราภิรักษศิลปิน เนื่องในวันศิลปินแห่งชาติ 24 กุมภาพันธ์ โดยมีปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธาน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 09.30 น. นายประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ศิลปินแห่งชาติผู้วายชนม์ และการเสวนา หัวข้อ “ศิลปินแห่งชาติกับการสร้างศิลปินของชาติ” โดยมีนางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปินแห่งชาติ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประธานสภาวัฒนธรรมเขตต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ และนางมรกต ยิบอินซอย กรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม แขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนสื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธี ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และมีนางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม เข้าร่วมงาน
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ศิลปินแห่งชาติผู้วายชนม์ และการเสวนา หัวข้อ “ศิลปินแห่งชาติกับการสร้างศิลปินของชาติ” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ผู้ทรงเป็นพระปฐมบรมศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ทำให้ประชาชนเกิดการรับรู้และให้ความสำคัญกับวันศิลปินแห่งชาติ
ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี และเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ศิลปินแห่งชาติผู้วายชนม์ นอกจากนั้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็น "อัครศิลปิน" และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ผู้ทรงเป็น "อัคราภิรักษศิลปิน"
กิจกรรมภายในงานมี 2 ช่วง ได้แก่
1. ช่วงเช้า พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ศิลปินแห่งชาติผู้วายชนม์
2. ช่วงบ่าย ประกอบด้วย (1) การขับร้องเพลง “พระพันปีหลวง ในดวงใจนิรันดร์” ถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์อัคราภิรักษศิลปิน โดยศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง และคณะ ทั้งนี้ นายวิรัช อยู่ถาวร ศิลปินแห่งชาติ และคณะ ได้กล่าวถึงความเป็นมาของการประพันธ์บทเพลงถวายความอาลัย และ (2) การเสวนา โดย ศิลปินแห่งชาติ 3 สาขา และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์เดชา วราชุน ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์และสื่อผสม) พุทธศักราช 2550 นางรัจนา พวงประยงค์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย - ละคร) พุทธศักราช 2554 นางชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช 2557 นางวิภาวดี พัฒนพงศ์พิบูล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมภายใน) พุทธศักราช 2566 นายสุธีศักดิ์ ภักดีเทวา ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์สากล) พุทธศักราช 2566 และนายวิโรจน์ อยู่สวัสดิ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย - โขนลิง) พุทธศักราช 2567 ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดข่าวสารได้ที่ Facebook Page “กรมส่งเสริมวัฒนธรรม” และ Facebook Page “กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม”